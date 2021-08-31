https://ria.ru/20210831/rosselkhozbank-1748050510.html
Онлайн-конференция о проекте Россельхозбанка "Школа фермера"
Онлайн-конференция о проекте Россельхозбанка "Школа фермера" - РИА Новости, 31.08.2021
Онлайн-конференция о проекте Россельхозбанка "Школа фермера"
1 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Правления Россельхозбанка Бориса ЛИСТОВА и заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны ЛУТ, на которой они откроют третий этап образовательного проекта банка "Школа фермера".
2021-08-31T17:57
2021-08-31T17:57
2021-08-31T17:57
анонсы
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Задать вопрос"Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства России, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.Обучение откроется сразу в 27 регионах по 20 специальностям. В 25 регионах инициатива Россельхозбанка реализуется впервые.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция о проекте Россельхозбанка "Школа фермера"
1 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Правления Россельхозбанка Бориса ЛИСТОВА и заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны ЛУТ, на которой они откроют третий этап образовательного проекта банка "Школа фермера".
"Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства России, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.
Обучение откроется сразу в 27 регионах по 20 специальностям. В 25 регионах инициатива Россельхозбанка реализуется впервые.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru