https://ria.ru/20210831/rosselkhozbank-1748050510.html

Онлайн-конференция о проекте Россельхозбанка "Школа фермера"

Онлайн-конференция о проекте Россельхозбанка "Школа фермера" - РИА Новости, 31.08.2021

Онлайн-конференция о проекте Россельхозбанка "Школа фермера"

1 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Правления Россельхозбанка Бориса ЛИСТОВА и заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны ЛУТ, на которой они откроют третий этап образовательного проекта банка "Школа фермера".

2021-08-31T17:57

2021-08-31T17:57

2021-08-31T17:57

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Задать вопрос"Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства России, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами.Обучение откроется сразу в 27 регионах по 20 специальностям. В 25 регионах инициатива Россельхозбанка реализуется впервые.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы