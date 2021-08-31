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Брянские власти дали разъяснения по ревакцинации после поста Симоньян

Брянские власти дали разъяснения по ревакцинации после поста Симоньян - РИА Новости, 31.08.2021

Брянские власти дали разъяснения по ревакцинации после поста Симоньян

Брянский депздрав дал разъянения по поводу повторной вакцинации от коронавируса после поста в Telegram-канале главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T22:23

2021-08-31T22:23

2021-08-31T22:49

общество

брянская область

маргарита симоньян

здоровье - общество

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БРЯНСК, 31 авг — РИА Новости. Брянский депздрав дал разъянения по поводу повторной вакцинации от коронавируса после поста в Telegram-канале главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.Медиаменеджер обратила внимание на жалобу жительницы Брянской области, рассказавшей, что региональный "департамент здравоохранения отказывается проводить ревакцинацию людям, у которых прошло полгода после прививки". По словам девушки, их заставляют ждать, пока антитела полностью исчезнут. Симоньян попросила власти прокомментировать инцидент.После этого брянский депздрав разместил ответ под постом местной жительницы в соцсетях."Департамент здравоохранения Брянской области на ваше обращение сообщает, что повторная вакцинация от COVID-19 возможна через шесть месяцев после первичной в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России", — говорится в комментарии ведомства.Уточняется, что титр антител не влияет на возможность прохождения ревакцинации или вакцинации после болезни. Привиться повторно можно в любом пункте и любым препаратом.В правительстве региона заявили РИА Новости, что дефицита вакцины нет. Сейчас прививку сделали 39,8% населения области.

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, брянская область, маргарита симоньян, здоровье - общество