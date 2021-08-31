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Брянские власти дали разъяснения по ревакцинации после поста Симоньян
Брянские власти дали разъяснения по ревакцинации после поста Симоньян - РИА Новости, 31.08.2021
Брянские власти дали разъяснения по ревакцинации после поста Симоньян
Брянский депздрав дал разъянения по поводу повторной вакцинации от коронавируса после поста в Telegram-канале главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T22:23
2021-08-31T22:49
общество
брянская область
маргарита симоньян
здоровье - общество
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БРЯНСК, 31 авг — РИА Новости. Брянский депздрав дал разъянения по поводу повторной вакцинации от коронавируса после поста в Telegram-канале главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.Медиаменеджер обратила внимание на жалобу жительницы Брянской области, рассказавшей, что региональный "департамент здравоохранения отказывается проводить ревакцинацию людям, у которых прошло полгода после прививки". По словам девушки, их заставляют ждать, пока антитела полностью исчезнут. Симоньян попросила власти прокомментировать инцидент.После этого брянский депздрав разместил ответ под постом местной жительницы в соцсетях."Департамент здравоохранения Брянской области на ваше обращение сообщает, что повторная вакцинация от COVID-19 возможна через шесть месяцев после первичной в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России", — говорится в комментарии ведомства.Уточняется, что титр антител не влияет на возможность прохождения ревакцинации или вакцинации после болезни. Привиться повторно можно в любом пункте и любым препаратом.В правительстве региона заявили РИА Новости, что дефицита вакцины нет. Сейчас прививку сделали 39,8% населения области.
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общество, брянская область, маргарита симоньян, здоровье - общество
22:23 31.08.2021 (обновлено: 22:49 31.08.2021)
 
Брянские власти дали разъяснения по ревакцинации после поста Симоньян

Брянский депздрав подтвердил после поста Симоньян возможность ревакцинации через полгода

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / RT
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БРЯНСК, 31 авг — РИА Новости. Брянский депздрав дал разъянения по поводу повторной вакцинации от коронавируса после поста в Telegram-канале главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
Медиаменеджер обратила внимание на жалобу жительницы Брянской области, рассказавшей, что региональный "департамент здравоохранения отказывается проводить ревакцинацию людям, у которых прошло полгода после прививки". По словам девушки, их заставляют ждать, пока антитела полностью исчезнут. Симоньян попросила власти прокомментировать инцидент.
После этого брянский депздрав разместил ответ под постом местной жительницы в соцсетях.
"Департамент здравоохранения Брянской области на ваше обращение сообщает, что повторная вакцинация от COVID-19 возможна через шесть месяцев после первичной в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России", — говорится в комментарии ведомства.
Уточняется, что титр антител не влияет на возможность прохождения ревакцинации или вакцинации после болезни. Привиться повторно можно в любом пункте и любым препаратом.
В правительстве региона заявили РИА Новости, что дефицита вакцины нет. Сейчас прививку сделали 39,8% населения области.
 
ОбществоБрянская областьМаргарита СимоньянЗдоровье - Общество
 
 
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