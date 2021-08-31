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https://ria.ru/20210831/readovka-1747987791.html
Readovka обжалует внесение сайта издания в реестр запрещенных
Readovka обжалует внесение сайта издания в реестр запрещенных - РИА Новости, 31.08.2021
Readovka обжалует внесение сайта издания в реестр запрещенных
Readovka собирается обжаловать внесение сайта издания в Единый реестр запрещенной информации, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:55
2021-08-31T13:55
общество
московская область (подмосковье)
дмитрий саблин
единая россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Readovka собирается обжаловать внесение сайта издания в Единый реестр запрещенной информации, сообщается в его Telegram-канале.Роскомнадзор 30 августа внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области. Издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news."Readovka обжалует действия Роскомнадзора. Нас незаконно заблокировали, несмотря на постановление об отложении исполнительного производства. Мы внимательно изучили все последние постановления подмосковных приставов, все решения Видновского суда и пришли к выводу, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт вчера незаконно. Мы можем это доказать и намерены судиться с ведомством", - говорится в сообщении.Отмечается, что сайт заблокировали из-за определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа.При этом Роскомнадзор ранее сообщал, что дважды, 25 и 27 августа, направлял администрации сайта уведомления о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной, но на момент блокировки запрещенная информация не была удалена и находилась в неограниченном доступе для всех посетителей интернет-ресурса.В сообщении издания отмечается, что Readovka со вчерашнего дня пытается связаться с пресс-службой Роскомнадзора, чтобы узнать, на основании чего произведена блокировка, однако сделать это не удалось. "Мы считаем, что налицо грубая ошибка со стороны сотрудников ведомства", - добавили в издании.Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
https://ria.ru/20210830/roskomnadzor-1747892088.html
https://ria.ru/20210702/readovka-1739680908.html
https://ria.ru/20210707/readovka-1740303413.html
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общество, московская область (подмосковье), дмитрий саблин, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
13:55 31.08.2021
 
Readovka обжалует внесение сайта издания в реестр запрещенных

Readovka собирается обжаловать внесение сайта издания в реестр запрещенной информации

CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
CC0 / TBIT /
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Readovka собирается обжаловать внесение сайта издания в Единый реестр запрещенной информации, сообщается в его Telegram-канале.
Роскомнадзор 30 августа внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области. Издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news.
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"Readovka обжалует действия Роскомнадзора. Нас незаконно заблокировали, несмотря на постановление об отложении исполнительного производства. Мы внимательно изучили все последние постановления подмосковных приставов, все решения Видновского суда и пришли к выводу, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт вчера незаконно. Мы можем это доказать и намерены судиться с ведомством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сайт заблокировали из-за определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа.
"Это действительно так, но определение было вынесено еще в марте 2020, полтора года назад, и с тех пор мы, как минимум, выполнили требования суда. Статья удалена, опровержение опубликовано, даже сам сайт мы заблокировали. Но самое главное - подмосковный пристав постановил отложить выполнение обеспечительных мер до 13 сентября. Потому что по закону суд должен снимать обеспечительные меры (заседание назначено на 14 сентября), а их выполнение сейчас бессмысленно. Наша блокировка незаконна и прямо противоречит последним постановлениям по делу, в рамках которого она осуществлена", - заявили в издании.
При этом Роскомнадзор ранее сообщал, что дважды, 25 и 27 августа, направлял администрации сайта уведомления о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной, но на момент блокировки запрещенная информация не была удалена и находилась в неограниченном доступе для всех посетителей интернет-ресурса.
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В сообщении издания отмечается, что Readovka со вчерашнего дня пытается связаться с пресс-службой Роскомнадзора, чтобы узнать, на основании чего произведена блокировка, однако сделать это не удалось. "Мы считаем, что налицо грубая ошибка со стороны сотрудников ведомства", - добавили в издании.
Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".
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