https://ria.ru/20210831/readovka-1747987791.html

Readovka обжалует внесение сайта издания в реестр запрещенных

Readovka обжалует внесение сайта издания в реестр запрещенных - РИА Новости, 31.08.2021

Readovka обжалует внесение сайта издания в реестр запрещенных

Readovka собирается обжаловать внесение сайта издания в Единый реестр запрещенной информации, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:55

2021-08-31T13:55

2021-08-31T13:55

общество

московская область (подмосковье)

дмитрий саблин

единая россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Readovka собирается обжаловать внесение сайта издания в Единый реестр запрещенной информации, сообщается в его Telegram-канале.Роскомнадзор 30 августа внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области. Издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news."Readovka обжалует действия Роскомнадзора. Нас незаконно заблокировали, несмотря на постановление об отложении исполнительного производства. Мы внимательно изучили все последние постановления подмосковных приставов, все решения Видновского суда и пришли к выводу, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт вчера незаконно. Мы можем это доказать и намерены судиться с ведомством", - говорится в сообщении.Отмечается, что сайт заблокировали из-за определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа.При этом Роскомнадзор ранее сообщал, что дважды, 25 и 27 августа, направлял администрации сайта уведомления о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной, но на момент блокировки запрещенная информация не была удалена и находилась в неограниченном доступе для всех посетителей интернет-ресурса.В сообщении издания отмечается, что Readovka со вчерашнего дня пытается связаться с пресс-службой Роскомнадзора, чтобы узнать, на основании чего произведена блокировка, однако сделать это не удалось. "Мы считаем, что налицо грубая ошибка со стороны сотрудников ведомства", - добавили в издании.Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. За день до этого у редакции, как она сообщала в своем Telegram-канале, состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, "где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он "забыл" указать в декларации о доходах". Тогда, как утверждает издание, "никаких требований о блокировке сайта судьей озвучено не было".

https://ria.ru/20210830/roskomnadzor-1747892088.html

https://ria.ru/20210702/readovka-1739680908.html

https://ria.ru/20210707/readovka-1740303413.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), дмитрий саблин, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия