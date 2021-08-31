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В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов
В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 31.08.2021
В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов
Разлив нефтепродуктов произошел в порту сахалинского Невельска во вторник, угрозы попадания их в море нет, сообщает правительство Сахалинской области. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T10:49
2021-08-31T10:49
происшествия
сахалинская область
невельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в порту сахалинского Невельска во вторник, угрозы попадания их в море нет, сообщает правительство Сахалинской области."Угрозы распространения нефтесодержайщей жидкости, которую сегодня обнаружили в северном ковше морского порта Невельска, на данный момент нет. Об этом сообщают специалисты министерства экологии Сахалинской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Разлив нефтепродуктов произошел при распиле старых судов. Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход из ковша в открытое море. Само место разлива обработано сорбентом, сообщили в правительстве.Сейчас специалисты министерства экологии Сахалинской области, представители МЧС и дежурные службы работают над устранением разлива.
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происшествия, сахалинская область, невельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:49 31.08.2021
 
В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов

В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов при распиле старых судов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в порту сахалинского Невельска во вторник, угрозы попадания их в море нет, сообщает правительство Сахалинской области.
"Угрозы распространения нефтесодержайщей жидкости, которую сегодня обнаружили в северном ковше морского порта Невельска, на данный момент нет. Об этом сообщают специалисты министерства экологии Сахалинской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Разлив нефтепродуктов произошел при распиле старых судов. Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход из ковша в открытое море. Само место разлива обработано сорбентом, сообщили в правительстве.
Сейчас специалисты министерства экологии Сахалинской области, представители МЧС и дежурные службы работают над устранением разлива.
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ПроисшествияСахалинская областьНевельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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