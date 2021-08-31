https://ria.ru/20210831/razliv-1747947679.html

В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов

В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов - РИА Новости, 31.08.2021

В порту сахалинского Невельска произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в порту сахалинского Невельска во вторник, угрозы попадания их в море нет, сообщает правительство Сахалинской области. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T10:49

2021-08-31T10:49

2021-08-31T10:49

происшествия

сахалинская область

невельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг - РИА Новости. Разлив нефтепродуктов произошел в порту сахалинского Невельска во вторник, угрозы попадания их в море нет, сообщает правительство Сахалинской области."Угрозы распространения нефтесодержайщей жидкости, которую сегодня обнаружили в северном ковше морского порта Невельска, на данный момент нет. Об этом сообщают специалисты министерства экологии Сахалинской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Разлив нефтепродуктов произошел при распиле старых судов. Специалисты уже перекрыли боновыми заграждениями выход из ковша в открытое море. Само место разлива обработано сорбентом, сообщили в правительстве.Сейчас специалисты министерства экологии Сахалинской области, представители МЧС и дежурные службы работают над устранением разлива.

https://ria.ru/20210811/razliv-1745298792.html

сахалинская область

невельск

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происшествия, сахалинская область, невельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)