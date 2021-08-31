Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 6 млрд рублей
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам первого полугодия 2021 года получил по МСФО чистую прибыль в размере 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Несмотря на высокую волатильность финансовых рынков, нестабильность валютных курсов и непростую экономическую обстановку в стране и за рубежом на протяжении отчетного периода Новикомбанк демонстрировал устойчивое и динамичное развитие всех ключевых направлений своей деятельности. Это связано с тем, что банк проводит консервативную политику управления рисками, развивает свою деятельность в рамках отношений долгосрочного стратегического партнерства с ведущими предприятиями страны и располагает линейкой современных банковских продуктов, учитывающих индивидуальные потребности клиентов и партнеров, отмечается в сообщении.
По итогам первого полугодия 2021 года активы Новикомбанка приблизились к 570 миллиардов рублей. Основной драйвер их роста – кредитный портфель банка, который в 2021 увеличился до 385 миллиардов рублей (за вычетом резервов). Расширение объема финансирования, выделенного банком ведущим отечественным предприятиям, обеспечило рост показателя чистого процентного дохода (после создания (восстановления) резерва) на 58,33% – до 10,7 миллиарда рублей.
Собственные средства банка выросли на 11% – до 59 миллиардов рублей. Динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего роста Новикомбанка в качестве важнейшего звена финансовой системы Ростеха.
"Среди ключевых партнеров банка преобладают предприятия промышленности, партнеры госкорпорации Ростех. Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр классических банковских услуг, связанных с проведением расчетных операций, привлечением и размещением ресурсов. Кроме этого, Новикомбанк является центром компетенций по организации финансирования. Банк формирует оптимальное по доступности и стоимости индивидуальное решение для предприятий, в зависимости от их целей и задач. Такой подход помогает нам выстраивать отношения долгосрочного партнерства, стабильно наращивая объемы бизнеса", - цитирует пресс-служба председателя правления Новикомбанка Елену Георгиеву.
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