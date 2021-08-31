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Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 6 млрд рублей

Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 6 млрд рублей - РИА Новости, 31.08.2021

Чистая прибыль Новикомбанка по МСФО в I полугодии составила 6 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам первого полугодия 2021 года получил по МСФО чистую прибыль в размере 6 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:52

2021-08-31T17:52

2021-08-31T17:52

экономика

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ростех

новикомбанк

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам первого полугодия 2021 года получил по МСФО чистую прибыль в размере 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Несмотря на высокую волатильность финансовых рынков, нестабильность валютных курсов и непростую экономическую обстановку в стране и за рубежом на протяжении отчетного периода Новикомбанк демонстрировал устойчивое и динамичное развитие всех ключевых направлений своей деятельности. Это связано с тем, что банк проводит консервативную политику управления рисками, развивает свою деятельность в рамках отношений долгосрочного стратегического партнерства с ведущими предприятиями страны и располагает линейкой современных банковских продуктов, учитывающих индивидуальные потребности клиентов и партнеров, отмечается в сообщении.По итогам первого полугодия 2021 года активы Новикомбанка приблизились к 570 миллиардов рублей. Основной драйвер их роста – кредитный портфель банка, который в 2021 увеличился до 385 миллиардов рублей (за вычетом резервов). Расширение объема финансирования, выделенного банком ведущим отечественным предприятиям, обеспечило рост показателя чистого процентного дохода (после создания (восстановления) резерва) на 58,33% – до 10,7 миллиарда рублей.Собственные средства банка выросли на 11% – до 59 миллиардов рублей. Динамика капитальной базы создает основу для дальнейшего роста Новикомбанка в качестве важнейшего звена финансовой системы Ростеха.

https://ria.ru/20210825/novikombank-1747243387.html

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