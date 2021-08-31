https://ria.ru/20210831/press-konferentsiya-1747972680.html

Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию по итогам переговоров

Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию по итогам переговоров - РИА Новости, 31.08.2021

Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию по итогам переговоров

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров 9 сентября дадут пресс-конференцию, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:45

2021-08-31T12:45

2021-08-31T12:45

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москва

владимир путин

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россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров 9 сентября дадут пресс-конференцию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я вам могу подтвердить, что действительно на 9 число намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву, состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в сентябре лидеры подпишут все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года.Отвечая на вопрос, действительно ли документы будут подписаны и за счет чего удалось достичь компромисса, если удалось, представитель Кремля заявил, что не будет предвосхищать содержание этой пресс-конференции."Единственное, также хочу обратить ваше внимание на то, что уже на протяжении нескольких лет в правительстве двух стран, с участием, кстати, глав государств, предпринимали очень активные усилия по согласованию вот этих программ. Удалось существенно продвинуться. Насколько, как и в чем, давайте дождемся глав государств, не будем забегать вперед", - заключил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/integratsiya-1747971833.html

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в мире, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия