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Круглый стол о правах человека в эпоху цифровизации

Круглый стол о правах человека в эпоху цифровизации - РИА Новости, 31.08.2021

Круглый стол о правах человека в эпоху цифровизации

2 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Права человека в эпоху цифровизации".

2021-08-31T17:48

2021-08-31T17:48

2021-08-31T18:04

анонсы

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Задать вопросУчастники:- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;- старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Сергей РЕВЯКИН.В рамках мероприятия будут представлены результаты одноименного всероссийского научного исследования, подготовленного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" для Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Россияне выразили свою позицию относительно цифровизации образования и документооборота, искусственного интеллекта, технологии распознавания лиц камерами наблюдения, возможных последствий введения социальных рейтингов, проблемы конфиденциальности личных данных и агрессии в Интернете.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы