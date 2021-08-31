17:48 31.08.2021 (обновлено: 18:04 31.08.2021)
Круглый стол о правах человека в эпоху цифровизации
2 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Права человека в эпоху цифровизации".
Участники:
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;
- старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Сергей РЕВЯКИН.
- советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь АШМАНОВ;
- старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Сергей РЕВЯКИН.
В рамках мероприятия будут представлены результаты одноименного всероссийского научного исследования, подготовленного Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" для Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Россияне выразили свою позицию относительно цифровизации образования и документооборота, искусственного интеллекта, технологии распознавания лиц камерами наблюдения, возможных последствий введения социальных рейтингов, проблемы конфиденциальности личных данных и агрессии в Интернете.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Россияне выразили свою позицию относительно цифровизации образования и документооборота, искусственного интеллекта, технологии распознавания лиц камерами наблюдения, возможных последствий введения социальных рейтингов, проблемы конфиденциальности личных данных и агрессии в Интернете.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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