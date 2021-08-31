https://ria.ru/20210831/pozhary-1748038496.html

Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами

Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 31.08.2021

Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами

Режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров в Якутии будет снят в ближайшие дни, заявил глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:12

2021-08-31T17:12

2021-08-31T17:12

происшествия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

айсен николаев

евгений зиничев

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dfbdf950c4f5c88454a159ba6701b5a8.jpg

ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров в Якутии будет снят в ближайшие дни, заявил глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям республики.Обращение транслировалось по телевидению, радио и в социальных сетях.Николаев поблагодарил всех, кто участвовал в тушении природных пожаров на территории Якутии. Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина на территории региона была развёрнута самая крупная в истории борьбы с лесными пожарами группировка. Оперативное управление всеми силами возглавил министр МЧС России Евгений Зиничев. Почти тысяча бойцов лесопожарных формирований из 19 регионов страны по приказу министра обороны страны Сергея Шойгу вместе с жителями Якутии противостояли пожарам.По словам главы республики, в настоящее время в Якутии идет ликвидация ещё оставшихся очагов лесных пожаров."… Ситуация переломлена. В эти дни идёт дотушивание шести пожаров в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усть-Майском районах. На территории республики нет угрозы ни одному населённому пункту. В ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации в Якутии будет снят. Общими усилиями ликвидировано 509 лесных пожаров на огромных площадях. Спасено от прямой угрозы огня 46 населённых пунктов в 16 районах республики", - рассказал Николаев.В мониторинге и тушении пожаров в регионе были задействованы 52 воздушных судна. В круглосуточном режиме работали и продолжают работать оперштабы республики и районов. Больше чем на треть (33%) увеличена численность штатных сотрудников "Авиалесоохраны" республики. По нацпроекту "Экология" усилен парк противопожарной техники. Создано Арктическое авиаотделение для защиты северных районов.Восьмого августа из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.

https://ria.ru/20210830/pozhary-1747850572.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев, евгений зиничев, республика саха (якутия), природные пожары в россии