https://ria.ru/20210831/pozhary-1748038496.html
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами - РИА Новости, 31.08.2021
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами
Режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров в Якутии будет снят в ближайшие дни, заявил глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:12
2021-08-31T17:12
2021-08-31T17:12
происшествия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
айсен николаев
евгений зиничев
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости. Режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров в Якутии будет снят в ближайшие дни, заявил глава региона Айсен Николаев в своем обращении к жителям республики.Обращение транслировалось по телевидению, радио и в социальных сетях.Николаев поблагодарил всех, кто участвовал в тушении природных пожаров на территории Якутии. Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина на территории региона была развёрнута самая крупная в истории борьбы с лесными пожарами группировка. Оперативное управление всеми силами возглавил министр МЧС России Евгений Зиничев. Почти тысяча бойцов лесопожарных формирований из 19 регионов страны по приказу министра обороны страны Сергея Шойгу вместе с жителями Якутии противостояли пожарам.По словам главы республики, в настоящее время в Якутии идет ликвидация ещё оставшихся очагов лесных пожаров."… Ситуация переломлена. В эти дни идёт дотушивание шести пожаров в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усть-Майском районах. На территории республики нет угрозы ни одному населённому пункту. В ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации в Якутии будет снят. Общими усилиями ликвидировано 509 лесных пожаров на огромных площадях. Спасено от прямой угрозы огня 46 населённых пунктов в 16 районах республики", - рассказал Николаев.В мониторинге и тушении пожаров в регионе были задействованы 52 воздушных судна. В круглосуточном режиме работали и продолжают работать оперштабы республики и районов. Больше чем на треть (33%) увеличена численность штатных сотрудников "Авиалесоохраны" республики. По нацпроекту "Экология" усилен парк противопожарной техники. Создано Арктическое авиаотделение для защиты северных районов.Восьмого августа из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.
https://ria.ru/20210830/pozhary-1747850572.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), айсен николаев, евгений зиничев, республика саха (якутия), природные пожары в россии
Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами
Глава Якутиии Николаев: режим ЧС из-за лесных пожаров снимут в регионе в ближайшие дни
ЯКУТСК, 31 авг – РИА Новости.
Режим ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров в Якутии будет снят в ближайшие дни, заявил глава региона Айсен Николаев
в своем обращении к жителям республики.
Обращение транслировалось по телевидению, радио и в социальных сетях.
Николаев поблагодарил всех, кто участвовал в тушении природных пожаров на территории Якутии. Он отметил, что по поручению президента России Владимира Путина
на территории региона была развёрнута самая крупная в истории борьбы с лесными пожарами группировка. Оперативное управление всеми силами возглавил министр МЧС
России Евгений Зиничев
. Почти тысяча бойцов лесопожарных формирований из 19 регионов страны по приказу министра обороны страны Сергея Шойгу вместе с жителями Якутии противостояли пожарам.
По словам главы республики, в настоящее время в Якутии идет ликвидация ещё оставшихся очагов лесных пожаров.
"… Ситуация переломлена. В эти дни идёт дотушивание шести пожаров в Вилюйском, Сунтарском, Чурапчинском и Усть-Майском районах. На территории республики нет угрозы ни одному населённому пункту. В ближайшие дни режим чрезвычайной ситуации в Якутии будет снят. Общими усилиями ликвидировано 509 лесных пожаров на огромных площадях. Спасено от прямой угрозы огня 46 населённых пунктов в 16 районах республики", - рассказал Николаев.
В мониторинге и тушении пожаров в регионе были задействованы 52 воздушных судна. В круглосуточном режиме работали и продолжают работать оперштабы республики и районов. Больше чем на треть (33%) увеличена численность штатных сотрудников "Авиалесоохраны" республики. По нацпроекту "Экология" усилен парк противопожарной техники. Создано Арктическое авиаотделение для защиты северных районов.
Восьмого августа из-за угрозы лесных пожаров населенным пунктам в Якутии ввели режим ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера действует в республике с 13 августа.