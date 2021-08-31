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Огонь с горящего в Ачинске склада перекинулся на соседний магазин

Огонь с горящего в Ачинске склада перекинулся на соседний магазин - РИА Новости, 31.08.2021

Огонь с горящего в Ачинске склада перекинулся на соседний магазин

Огонь с горящего в Ачинске Красноярского края склада распространяется на крышу соседнего магазина, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:02

2021-08-31T12:02

2021-08-31T12:02

происшествия

ачинск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 31 авг - РИА Новости. Огонь с горящего в Ачинске Красноярского края склада распространяется на крышу соседнего магазина, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что кровля склада в Ачинске Красноярского края горит на площади 1,3 тысячи квадратных метров. По информации регионального главка МЧС, площадь пожара составляет 1000 "квадратов"."Огонь постепенно распространяется на крышу пристроенного магазина (крыша общая)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, пострадавших в пожаре нет, все работники склада эвакуировались самостоятельно. На тушении работает 31 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20210831/pozhar-1747949943.html

ачинск

красноярский край

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происшествия, ачинск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)