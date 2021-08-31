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В Ачинске загорелась кровля склада
В Ачинске загорелась кровля склада - РИА Новости, 31.08.2021
В Ачинске загорелась кровля склада
Кровля склада загорелась на площади более тысячи квадратных метров в городе Ачинск Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:02
2021-08-31T11:38
происшествия
ачинск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Кровля склада загорелась на площади более тысячи квадратных метров в городе Ачинск Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Происходит возгорание кровли склада на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели проводят наращивание сил и средств для тушения пожара.Как добавили в пресс-служба регионального главка МЧС, на складе хранятся продукты питания и бытовая химия, на месте работают семь автоцистерн. По предварительной информации, пострадавших нет."Существует угроза распространения на соседнее здание магазина", - добавили в региональном главке.
https://ria.ru/20210831/sochi-1747930623.html
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происшествия, ачинск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:02 31.08.2021 (обновлено: 11:38 31.08.2021)
 
В Ачинске загорелась кровля склада

В городе Ачинск Красноярского края загорелась кровля склада

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Кровля склада загорелась на площади более тысячи квадратных метров в городе Ачинск Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит возгорание кровли склада на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, спасатели проводят наращивание сил и средств для тушения пожара.
Как добавили в пресс-служба регионального главка МЧС, на складе хранятся продукты питания и бытовая химия, на месте работают семь автоцистерн. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Существует угроза распространения на соседнее здание магазина", - добавили в региональном главке.
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ПроисшествияАчинскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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