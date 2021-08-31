https://ria.ru/20210831/pozhar-1747949943.html

В Ачинске загорелась кровля склада

В Ачинске загорелась кровля склада - РИА Новости, 31.08.2021

В Ачинске загорелась кровля склада

Кровля склада загорелась на площади более тысячи квадратных метров в городе Ачинск Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:02

2021-08-31T11:02

2021-08-31T11:38

происшествия

ачинск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Кровля склада загорелась на площади более тысячи квадратных метров в городе Ачинск Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Происходит возгорание кровли склада на площади 1300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели проводят наращивание сил и средств для тушения пожара.Как добавили в пресс-служба регионального главка МЧС, на складе хранятся продукты питания и бытовая химия, на месте работают семь автоцистерн. По предварительной информации, пострадавших нет."Существует угроза распространения на соседнее здание магазина", - добавили в региональном главке.

https://ria.ru/20210831/sochi-1747930623.html

https://ria.ru/20210830/pozhar-1747852829.html

ачинск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ачинск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия