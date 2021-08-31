https://ria.ru/20210831/posolstvo-1747993383.html

Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата

Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата - РИА Новости, 31.08.2021

Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата

Посольство США в Минске заявило, что сократило число сотрудников дипломатической миссии по требованию белорусской стороны. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:25

2021-08-31T14:25

2021-08-31T14:34

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сша

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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Посольство США в Минске заявило, что сократило число сотрудников дипломатической миссии по требованию белорусской стороны.Ранее МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в республике до пяти человек. В августе США дополнительно ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД республики в этой связи сообщал, что будет проведена тщательная оценка санкций, после чего Минск примет адекватные ответные меры.В посольстве также заверили, что "будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу".

https://ria.ru/20210421/belorussiya-1729377978.html

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белоруссия

минск

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в мире, сша, белоруссия, минск, мид белоруссии