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Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата
Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата - РИА Новости, 31.08.2021
Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата
Посольство США в Минске заявило, что сократило число сотрудников дипломатической миссии по требованию белорусской стороны. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:25
2021-08-31T14:34
в мире
сша
белоруссия
минск
мид белоруссии
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Посольство США в Минске заявило, что сократило число сотрудников дипломатической миссии по требованию белорусской стороны.Ранее МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в республике до пяти человек. В августе США дополнительно ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД республики в этой связи сообщал, что будет проведена тщательная оценка санкций, после чего Минск примет адекватные ответные меры.В посольстве также заверили, что "будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу".
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в мире, сша, белоруссия, минск, мид белоруссии
14:25 31.08.2021 (обновлено: 14:34 31.08.2021)
 
Посольство США в Белоруссии сообщило о сокращении штата

Посольство США в Минске сократило штат сотрудников по требованию белорусской стороны

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Минске
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Посольство США в Минске заявило, что сократило число сотрудников дипломатической миссии по требованию белорусской стороны.
Ранее МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в республике до пяти человек. В августе США дополнительно ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД республики в этой связи сообщал, что будет проведена тщательная оценка санкций, после чего Минск примет адекватные ответные меры.
"Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами - с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились", - говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве также заверили, что "будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу".
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