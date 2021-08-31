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Талибы заявили о поражении США в Афганистане
Талибы заявили о поражении США в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021
Талибы заявили о поражении США в Афганистане
Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон потерпел поражение и не достиг своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T07:37
2021-08-31T10:26
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон потерпел поражение и не достиг своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News."Мы хотим хороших отношений с США", — добавил при этом он.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении своей миссии в стране.Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под управление боевиков.Операция США "Несокрушимая свобода" началась в октябре 2001 года как ответ на теракты 11 сентября, в 2014-м ее сменила "Решительная поддержка" НАТО. За это время удалось уничтожить главу "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена, при этом талибы не только не потеряли свои позиции, но в конечном итоге пришли к власти.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша
07:37 31.08.2021 (обновлено: 10:26 31.08.2021)
 
Талибы заявили о поражении США в Афганистане

Представитель талибов Муджахид: США потерпели поражение в Афганистане

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiТалибы* в аэропорту Кабула
Талибы* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон потерпел поражение и не достиг своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News.
"Мы хотим хороших отношений с США", — добавил при этом он.
На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.
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В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны США
 
 
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