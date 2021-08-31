https://ria.ru/20210831/porazhenie-1747920853.html

Талибы заявили о поражении США в Афганистане

Талибы заявили о поражении США в Афганистане - РИА Новости, 31.08.2021

Талибы заявили о поражении США в Афганистане

Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон потерпел поражение и не достиг своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T07:37

2021-08-31T07:37

2021-08-31T10:26

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон потерпел поражение и не достиг своих целей в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News."Мы хотим хороших отношений с США", — добавил при этом он.На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны; сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении своей миссии в стране.Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под управление боевиков.Операция США "Несокрушимая свобода" началась в октябре 2001 года как ответ на теракты 11 сентября, в 2014-м ее сменила "Решительная поддержка" НАТО. За это время удалось уничтожить главу "Аль-Каиды"* Усаму бен Ладена, при этом талибы не только не потеряли свои позиции, но в конечном итоге пришли к власти.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/talibs-1747876119.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-31T07:37 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша