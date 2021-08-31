https://ria.ru/20210831/popravki-1748001839.html

Конституционная комиссия Белоруссии направила Лукашенко проект поправок

Конституционная комиссия Белоруссии направила Лукашенко проект поправок - РИА Новости, 31.08.2021

Конституционная комиссия Белоруссии направила Лукашенко проект поправок

Конституционная комиссия направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко свои итоговые предложения по поправкам в основной закон страны, сообщили РИА... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:59

2021-08-31T14:59

2021-08-31T15:00

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Конституционная комиссия направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко свои итоговые предложения по поправкам в основной закон страны, сообщили РИА Новости в Конституционном суде во вторник.Ранее председатель Конституционного суда, глава конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщал, что проект изменений в белорусскую конституцию будет доработан и до 1 сентября его итоговый вариант внесут на рассмотрение Лукашенко. При этом 18 августа он уточнил, что проект поправок в конституцию Белоруссии представят президенту в течение недели."Предложения направлены", - сказал представитель суда. Он напомнил, что ранее были озвучены планы направить предложения конституционной комиссии президенту до конца августа, по его словам, "это и было сделано".При этом в Конституционном суде пока не смогли сказать, когда состоится расширенное заседание конституционной комиссии с участием главы государства по вопросу поправок в конституцию.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.Конституционная комиссия 18 августа провела заседание, на котором одобрила доработанные ее членами предложения для направления президенту. Сделать это планировалось после окончания редакционной вычитки документа. Ожидается, что далее пройдет заседание конституционной комиссии с участием главы государства, на котором планируется рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. Речь идет о процедуре формирования Всебелорусского народного собрания, о применении смертной казни, а также о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.

https://ria.ru/20210831/integratsiya-1747964320.html

https://ria.ru/20210730/konstitutsiya-1743639518.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко