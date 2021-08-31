Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/popravki-1748001839.html
Конституционная комиссия Белоруссии направила Лукашенко проект поправок
Конституционная комиссия Белоруссии направила Лукашенко проект поправок - РИА Новости, 31.08.2021
Конституционная комиссия Белоруссии направила Лукашенко проект поправок
Конституционная комиссия направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко свои итоговые предложения по поправкам в основной закон страны, сообщили РИА... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:59
2021-08-31T15:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745029821_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_d7d7078f936fd7b77ceb7033a9ee8811.jpg
МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Конституционная комиссия направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко свои итоговые предложения по поправкам в основной закон страны, сообщили РИА Новости в Конституционном суде во вторник.Ранее председатель Конституционного суда, глава конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщал, что проект изменений в белорусскую конституцию будет доработан и до 1 сентября его итоговый вариант внесут на рассмотрение Лукашенко. При этом 18 августа он уточнил, что проект поправок в конституцию Белоруссии представят президенту в течение недели."Предложения направлены", - сказал представитель суда. Он напомнил, что ранее были озвучены планы направить предложения конституционной комиссии президенту до конца августа, по его словам, "это и было сделано".При этом в Конституционном суде пока не смогли сказать, когда состоится расширенное заседание конституционной комиссии с участием главы государства по вопросу поправок в конституцию.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.Конституционная комиссия 18 августа провела заседание, на котором одобрила доработанные ее членами предложения для направления президенту. Сделать это планировалось после окончания редакционной вычитки документа. Ожидается, что далее пройдет заседание конституционной комиссии с участием главы государства, на котором планируется рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. Речь идет о процедуре формирования Всебелорусского народного собрания, о применении смертной казни, а также о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.
https://ria.ru/20210831/integratsiya-1747964320.html
https://ria.ru/20210730/konstitutsiya-1743639518.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745029821_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_83493ab7ee0b4b1d0675544665f4d4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко
14:59 31.08.2021 (обновлено: 15:00 31.08.2021)
 
Конституционная комиссия Белоруссии направила Лукашенко проект поправок

Конституционная комиссия направила президенту Белоруссии Лукашенко проект поправок

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Конституционная комиссия направила президенту Белоруссии Александру Лукашенко свои итоговые предложения по поправкам в основной закон страны, сообщили РИА Новости в Конституционном суде во вторник.
Ранее председатель Конституционного суда, глава конституционной комиссии Петр Миклашевич сообщал, что проект изменений в белорусскую конституцию будет доработан и до 1 сентября его итоговый вариант внесут на рассмотрение Лукашенко. При этом 18 августа он уточнил, что проект поправок в конституцию Белоруссии представят президенту в течение недели.
"Предложения направлены", - сказал представитель суда. Он напомнил, что ранее были озвучены планы направить предложения конституционной комиссии президенту до конца августа, по его словам, "это и было сделано".
При этом в Конституционном суде пока не смогли сказать, когда состоится расширенное заседание конституционной комиссии с участием главы государства по вопросу поправок в конституцию.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 12:10Союзное государство
Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия представила главе государства свои предложения, но в конце июля Лукашенко заявил, что вернул проект основного закона на доработку.
Конституционная комиссия 18 августа провела заседание, на котором одобрила доработанные ее членами предложения для направления президенту. Сделать это планировалось после окончания редакционной вычитки документа. Ожидается, что далее пройдет заседание конституционной комиссии с участием главы государства, на котором планируется рассмотреть ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. Речь идет о процедуре формирования Всебелорусского народного собрания, о применении смертной казни, а также о праве трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 15:23Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко раскритиковал предложенные поправки в конституцию Белоруссии
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния