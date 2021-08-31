11:26 31.08.2021 (обновлено: 16:12 31.08.2021)
На иллюминаторах МКС нашли глубокие полости
Генконструктор РКК "Энергия" Соловьев: на иллюминаторах МКС нашли глубокие полости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глубокие каверны обнаружили на семи из двадцати иллюминаторов российского сегмента МКС, в перспективе это грозит потерей герметичности, заявил РИА Новости руководитель полета, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.
"В этой связи мы ввели новую процедуру измерения прогиба стекол <...>. Их, конечно, можно прикрыть герметичными крышками, но какой смысл летать на станции без иллюминаторов?" — сказал собеседник агентства.
Ранее в модуле "Заря" также заметили несколько несквозных трещин.
В сентябре 2019-го на МКС зафиксировали утечку воздуха, источник которой искали больше года. Первую трещину нашли в промежуточной камере модуля "Звезда", в марте 2020-го ее заделали. В "Роскосмосе" отметили, что она не угрожала станции и экипажу.
Позже выявили и вторую. Неисправность устранили, однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась.
В январе 2021 года Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту — еще далеко. Для компенсации станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.