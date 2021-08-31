https://ria.ru/20210831/polosti-1747954114.html

На иллюминаторах МКС нашли глубокие полости

На иллюминаторах МКС нашли глубокие полости - РИА Новости, 31.08.2021

На иллюминаторах МКС нашли глубокие полости

Глубокие каверны обнаружили на семи из двадцати иллюминаторов российского сегмента МКС, в перспективе это грозит потерей герметичности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:26

2021-08-31T11:26

2021-08-31T16:12

наука

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глубокие каверны обнаружили на семи из двадцати иллюминаторов российского сегмента МКС, в перспективе это грозит потерей герметичности, заявил РИА Новости руководитель полета, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.Ранее в модуле "Заря" также заметили несколько несквозных трещин.В сентябре 2019-го на МКС зафиксировали утечку воздуха, источник которой искали больше года. Первую трещину нашли в промежуточной камере модуля "Звезда", в марте 2020-го ее заделали. В "Роскосмосе" отметили, что она не угрожала станции и экипажу. Позже выявили и вторую. Неисправность устранили, однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась.В январе 2021 года Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако до аварийных значений — от 0,5 миллиметра в минуту — еще далеко. Для компенсации станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на МКС так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210831/resurs-1747937226.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)