https://ria.ru/20210831/pokhorony-1747978824.html

Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах

Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах - РИА Новости, 31.08.2021

Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах

Похороны экипажа потерпевшего катастрофу самолета Ил-112В состоялись во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:10

2021-08-31T13:10

2021-08-31T13:10

общество

мытищи

кубинка

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное военное мемориальное кладбище

ил-112в

россия

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Похороны экипажа потерпевшего катастрофу самолета Ил-112В состоялись во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили журналистам в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).Первый опытный образец самолета Ил-112В разбился вблизи подмосковной Кубинки 17 августа. Погиб весь экипаж, находившейся на борту - шеф-пилот ПАО "Ил" летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев."Тридцать первого августа на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России состоялось погребение членов экипажа самолета Ил-112В. Учитывая значительный вклад испытателей в развитие российской авиации и заслуги перед Родиной, церемония совершена с воинскими почестями, достойными их памяти", - сказали в ОАК.Выразить соболезнования родным и близким погибших, проститься с коллегами и друзьями пришли руководители и сотрудники "Авиационного комплекса имени Ильюшина" и ОАК, летчики-испытатели, сотрудники предприятий авиационной отрасли, представители Минобороны РФ и Минпромторга.Предварительной причиной катастрофы Ил-112В считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости, отмечал источник РИА Новости в отрасли.

https://ria.ru/20210819/il-112v-1746445748.html

https://ria.ru/20210818/razgovor-1746162972.html

мытищи

кубинка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мытищи, кубинка, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное военное мемориальное кладбище, ил-112в, россия