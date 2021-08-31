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Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах
Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах - РИА Новости, 31.08.2021
Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах
Похороны экипажа потерпевшего катастрофу самолета Ил-112В состоялись во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:10
2021-08-31T13:10
2021-08-31T13:10
общество
мытищи
кубинка
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральное военное мемориальное кладбище
ил-112в
россия
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Похороны экипажа потерпевшего катастрофу самолета Ил-112В состоялись во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили журналистам в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).Первый опытный образец самолета Ил-112В разбился вблизи подмосковной Кубинки 17 августа. Погиб весь экипаж, находившейся на борту - шеф-пилот ПАО "Ил" летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев."Тридцать первого августа на Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны России состоялось погребение членов экипажа самолета Ил-112В. Учитывая значительный вклад испытателей в развитие российской авиации и заслуги перед Родиной, церемония совершена с воинскими почестями, достойными их памяти", - сказали в ОАК.Выразить соболезнования родным и близким погибших, проститься с коллегами и друзьями пришли руководители и сотрудники "Авиационного комплекса имени Ильюшина" и ОАК, летчики-испытатели, сотрудники предприятий авиационной отрасли, представители Минобороны РФ и Минпромторга.Предварительной причиной катастрофы Ил-112В считается пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости, отмечал источник РИА Новости в отрасли.
https://ria.ru/20210819/il-112v-1746445748.html
https://ria.ru/20210818/razgovor-1746162972.html
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общество, мытищи, кубинка, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное военное мемориальное кладбище, ил-112в, россия
Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном кладбище в Мытищах
Экипаж разбившегося Ил-112В похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах