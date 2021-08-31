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Россиянам рассказали о погоде в сентябре
Россиянам рассказали о погоде в сентябре - РИА Новости, 31.08.2021
Россиянам рассказали о погоде в сентябре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал о погоде в сентябре. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:00
2021-08-31T18:23
общество
красноярский край
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
западная сибирь
урал
погода
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал о погоде в сентябре."На большей части страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана… Для восточной части температура будет выше нормы, а вот для западной части страны (Москва, Санкт-Петербург, юг Европейской России) — тут температурный режим будет около нормы", — сказал Вильфанд.Он добавил, что дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы.Вильфанд уточнил, что первые девять дней месяца будут холодными.Метеоролог напомнил, что в последние годы сентябрь был фактически четвертым летним месяцем и календарное окончание лета не отражало погодную реальность.Он также отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов. Это примерно на три-четыре градуса ниже многолетних значений.
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общество, красноярский край, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, западная сибирь, урал, погода, россия
14:00 31.08.2021 (обновлено: 18:23 31.08.2021)
 
Россиянам рассказали о погоде в сентябре

Глава Гидрометцентра: температура выше нормы будет в сентябре на большей части России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал о погоде в сентябре.
"На большей части страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана… Для восточной части температура будет выше нормы, а вот для западной части страны (Москва, Санкт-Петербург, юг Европейской России) — тут температурный режим будет около нормы", — сказал Вильфанд.
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Он добавил, что дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы.
Вильфанд уточнил, что первые девять дней месяца будут холодными.
Метеоролог напомнил, что в последние годы сентябрь был фактически четвертым летним месяцем и календарное окончание лета не отражало погодную реальность.

"В Москве лето прощается с нами. <…> Будет в дальнейшем понижение температуры. <...> Третьего сентября температура в Москве — пять-семь градусов ночью, а по области — до двух градусов. Как-то отвыкли мы уже от таких температурных значений, сразу начинаешь поеживаться, ничего не сделаешь", — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов. Это примерно на три-четыре градуса ниже многолетних значений.
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