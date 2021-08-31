https://ria.ru/20210831/pogoda-1747988818.html

Россиянам рассказали о погоде в сентябре

Россиянам рассказали о погоде в сентябре - РИА Новости, 31.08.2021

Россиянам рассказали о погоде в сентябре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал о погоде в сентябре. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:00

2021-08-31T14:00

2021-08-31T18:23

общество

красноярский край

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

западная сибирь

урал

погода

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал о погоде в сентябре."На большей части страны температура будет около и выше нормы: от Волги до Тихого океана… Для восточной части температура будет выше нормы, а вот для западной части страны (Москва, Санкт-Петербург, юг Европейской России) — тут температурный режим будет около нормы", — сказал Вильфанд.Он добавил, что дефицит осадков в начале осени прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны этот показатель будет около нормы.Вильфанд уточнил, что первые девять дней месяца будут холодными.Метеоролог напомнил, что в последние годы сентябрь был фактически четвертым летним месяцем и календарное окончание лета не отражало погодную реальность.Он также отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов. Это примерно на три-четыре градуса ниже многолетних значений.

https://ria.ru/20210829/sneg-1747751109.html

https://ria.ru/20210831/osadki-1747981920.html

красноярский край

москва

западная сибирь

урал

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, красноярский край, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, западная сибирь, урал, погода, россия