https://ria.ru/20210831/ploschadki-1748068038.html

В Тамбовской области в День знаний откроются десятки инновационных площадок

В Тамбовской области в День знаний откроются десятки инновационных площадок - РИА Новости, 31.08.2021

В Тамбовской области в День знаний откроются десятки инновационных площадок

В Тамбовской области 1 сентября начнут работать образовательные площадки, созданные в 2021 году по нацпроекту "Образование", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:55

2021-08-31T19:55

2021-08-31T19:55

тамбовская область

тамбов

котовск

тамбовская область

александр никитин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941684_0:136:1600:1036_1920x0_80_0_0_d10fa77882608e796755a3bf109180b3.jpg

ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области 1 сентября начнут работать образовательные площадки, созданные в 2021 году по нацпроекту "Образование", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, благодаря нацпроекту будут реализованы современные программы профобучения и дополнительного образования для детей с особыми возможностями здоровья. Студенты освоят выбранную профессию на новом высокотехнологичном оборудовании."В лицее № 14 города Тамбова создан Школьный технопарк, а в Мичуринске — Центр цифрового образования детей "IT-куб". В семи сельских школах отремонтированы спортивные залы, оборудован 41 Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста". Современные условия обучения и воспитания появились в Горельской и Знаменской школах-интернатах. Кроме того, создан региональный Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Института повышения квалификации работников образования, а также Центр опережающей профессиональной подготовки. Современным оборудованием также оснащены четыре мастерские в Колледже торговли, общественного питания и сервиса по компетенциям поварское и кондитерское дело, парикмахерское искусство, технологии моды", - сказал представитель пресс-службы.Старт марафону открытий даст глава администрации Тамбовской области Александр Никитин из новой "Школы-ЭКОТЕХ" города Котовска. Дистанционно к участию в нем присоединятся школы, колледжи и техникумы, центры творчества из всех городов и районов региона.

https://ria.ru/20210819/podderzhka-1746352508.html

тамбов

котовск

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбов, котовск, тамбовская область, александр никитин