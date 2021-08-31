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Тамбовская область
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В Тамбовской области в День знаний откроются десятки инновационных площадок
В Тамбовской области в День знаний откроются десятки инновационных площадок - РИА Новости, 31.08.2021
В Тамбовской области в День знаний откроются десятки инновационных площадок
В Тамбовской области 1 сентября начнут работать образовательные площадки, созданные в 2021 году по нацпроекту "Образование", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:55
2021-08-31T19:55
тамбовская область
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ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области 1 сентября начнут работать образовательные площадки, созданные в 2021 году по нацпроекту "Образование", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, благодаря нацпроекту будут реализованы современные программы профобучения и дополнительного образования для детей с особыми возможностями здоровья. Студенты освоят выбранную профессию на новом высокотехнологичном оборудовании."В лицее № 14 города Тамбова создан Школьный технопарк, а в Мичуринске — Центр цифрового образования детей "IT-куб". В семи сельских школах отремонтированы спортивные залы, оборудован 41 Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста". Современные условия обучения и воспитания появились в Горельской и Знаменской школах-интернатах. Кроме того, создан региональный Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Института повышения квалификации работников образования, а также Центр опережающей профессиональной подготовки. Современным оборудованием также оснащены четыре мастерские в Колледже торговли, общественного питания и сервиса по компетенциям поварское и кондитерское дело, парикмахерское искусство, технологии моды", - сказал представитель пресс-службы.Старт марафону открытий даст глава администрации Тамбовской области Александр Никитин из новой "Школы-ЭКОТЕХ" города Котовска. Дистанционно к участию в нем присоединятся школы, колледжи и техникумы, центры творчества из всех городов и районов региона.
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тамбов, котовск, тамбовская область, александр никитин
19:55 31.08.2021
 

В Тамбовской области в День знаний откроются десятки инновационных площадок

© Фото : Администрация Тамбовской области"Точка роста" в Тамбовской области
Точка роста в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Администрация Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 31 авг – РИА Новости. В Тамбовской области 1 сентября начнут работать образовательные площадки, созданные в 2021 году по нацпроекту "Образование", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, благодаря нацпроекту будут реализованы современные программы профобучения и дополнительного образования для детей с особыми возможностями здоровья. Студенты освоят выбранную профессию на новом высокотехнологичном оборудовании.
"В лицее № 14 города Тамбова создан Школьный технопарк, а в Мичуринске — Центр цифрового образования детей "IT-куб". В семи сельских школах отремонтированы спортивные залы, оборудован 41 Центр образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста". Современные условия обучения и воспитания появились в Горельской и Знаменской школах-интернатах. Кроме того, создан региональный Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе Института повышения квалификации работников образования, а также Центр опережающей профессиональной подготовки. Современным оборудованием также оснащены четыре мастерские в Колледже торговли, общественного питания и сервиса по компетенциям поварское и кондитерское дело, парикмахерское искусство, технологии моды", - сказал представитель пресс-службы.
Старт марафону открытий даст глава администрации Тамбовской области Александр Никитин из новой "Школы-ЭКОТЕХ" города Котовска. Дистанционно к участию в нем присоединятся школы, колледжи и техникумы, центры творчества из всех городов и районов региона.
"В целом на реализацию мероприятий нацпроекта "Образование" в Тамбовской области в 2021 году выделено около 1,7 миллиарда рублей. Происходящие инфраструктурные изменения позволят обновить содержание программ дополнительного образования для 15 тысяч детей региона", - приводит пресс-служба слова Никитина.
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Тамбовская областьТамбовКотовскТамбовская областьАлександр Никитин
 
 
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