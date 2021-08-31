https://ria.ru/20210831/peregovory-1747970791.html

Талибы заявили о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Панджшере

Талибы заявили о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Панджшере - РИА Новости, 31.08.2021

Талибы заявили о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Панджшере

Представитель взявшего власть в Афганистане движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что на переговорах с силами сопротивления в Панджшере достигнут... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:35

2021-08-31T12:35

2021-08-31T12:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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КАБУЛ, 31 авг - РИА Новости. Представитель взявшего власть в Афганистане движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что на переговорах с силами сопротивления в Панджшере достигнут прогресс, и выразил надежду, что войны удастся избежать."Вопрос Панджшера сейчас обсуждается. Сегодня мы получили несколько сообщений. Надеемся на то, что войны не будет... и вопрос будет решен через взаимопонимание", - заявил Муджахид на пресс-конференции в аэропорту Кабула.При этом источник сообщил РИА Новости, что переговоры резко отличались от требований обеих сторон.Ранее афганский телеканал Tolo News со ссылкой на источник, близкий к сопротивлению, сообщал, что талибы атаковали аванпост в неподконтрольной им провинции Панджшер. Согласно источнику, силы сопротивления отразили атаку.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747934871.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)