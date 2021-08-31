https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html

США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"

США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры" - РИА Новости, 31.08.2021

США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"

Дипломатическая поддержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:41

2021-08-31T00:41

2021-08-31T00:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Дипломатическая поддержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Военная фаза операции завершена, дипломатическое продолжение сейчас начинается. Я думаю, государственный департамент продолжит работать очень тяжело", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.Он подчеркнул, что США смогут эвакуировать всех американцев, в Афганистане их осталось несколько сотен.

https://ria.ru/20210831/oborudovanie-1747912424.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша