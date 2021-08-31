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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры" - РИА Новости, 31.08.2021
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"
Дипломатическая поддержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:41
2021-08-31T00:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Дипломатическая поддержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Военная фаза операции завершена, дипломатическое продолжение сейчас начинается. Я думаю, государственный департамент продолжит работать очень тяжело", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.Он подчеркнул, что США смогут эвакуировать всех американцев, в Афганистане их осталось несколько сотен.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша
00:41 31.08.2021 (обновлено: 00:45 31.08.2021)
 
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"

Глава ЦК ВС США Маккензи: дипподдержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится

© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine CorpsМорские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© AP Photo / Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Дипломатическая поддержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
"Военная фаза операции завершена, дипломатическое продолжение сейчас начинается. Я думаю, государственный департамент продолжит работать очень тяжело", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.
Он подчеркнул, что США смогут эвакуировать всех американцев, в Афганистане их осталось несколько сотен.
"Я думаю, мы будем вести очень агрессивные переговоры, чтобы забрать и наших афганских партнеров", - сказал он.
Пехотинцы армии США в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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