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США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры" - РИА Новости, 31.08.2021
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"
Дипломатическая поддержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T00:41
2021-08-31T00:41
2021-08-31T00:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Дипломатическая поддержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится, заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи."Военная фаза операции завершена, дипломатическое продолжение сейчас начинается. Я думаю, государственный департамент продолжит работать очень тяжело", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.Он подчеркнул, что США смогут эвакуировать всех американцев, в Афганистане их осталось несколько сотен.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша
00:41 31.08.2021 (обновлено: 00:45 31.08.2021)
США пообещали талибам "очень агрессивные переговоры"
Глава ЦК ВС США Маккензи: дипподдержка оставшихся в Афганистане американцев продолжится