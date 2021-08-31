https://ria.ru/20210831/pedagogi-1748066847.html

В Костромской области разработают программу привлечения педагогов

В Костромской области разработают программу привлечения педагогов - РИА Новости, 31.08.2021

В Костромской области разработают программу привлечения педагогов

Комплексную программу привлечения кадров в сферу образования разработают в Костромской области до 1 декабря, сообщил РИА Новости представитель администрации... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T19:47

2021-08-31T19:47

2021-08-31T19:47

костромская область

общество

костромская область

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КОСТРОМА, 31 авг – РИА Новости. Комплексную программу привлечения кадров в сферу образования разработают в Костромской области до 1 декабря, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.По сообщению областной администрации, губернатор Костромской области Сергей Ситников на августовской конференции работников образования заявил о необходимости принимать дополнительные меры стимулирования для привлечения педагогических кадров. По словам Ситникова, регион одним из первых в России утвердил программу привлечения кадров в систему здравоохранения, и она показала себя очень эффективной. По мнению губернатора, настало время принимать аналогичное решение в системе образования.По его словам, столь широкий круг лиц включен в рабочую группу, чтобы рассмотреть вопрос максимально широко."Это будет комплексная программа в сфере образования. Она будет касаться школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования - колледжей и техников, ну и, конечно, учреждений дополнительного образования. Мы намерены создать программу до 1 декабря, чтобы с начала 2022 года она уже начала функционировать" - прокомментировал представитель областной администрации.

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общество, костромская область, сергей ситников, россия