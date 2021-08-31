В Костромской области разработают программу привлечения педагогов
В Костромской области до 1 декабря разработают программу привлечения педагогических кадров
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДевушка с коляской гуляет по набережной реки Волги в Костроме
КОСТРОМА, 31 авг – РИА Новости. Комплексную программу привлечения кадров в сферу образования разработают в Костромской области до 1 декабря, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
По сообщению областной администрации, губернатор Костромской области Сергей Ситников на августовской конференции работников образования заявил о необходимости принимать дополнительные меры стимулирования для привлечения педагогических кадров. По словам Ситникова, регион одним из первых в России утвердил программу привлечения кадров в систему здравоохранения, и она показала себя очень эффективной. По мнению губернатора, настало время принимать аналогичное решение в системе образования.
"На данный момент по поручению губернатора у нас создана рабочая группа, куда включены, кроме представителей областного департамента образования, руководители образовательных организаций из села и города, главы муниципалитетов, заместители глав по социальным вопросам, представители депутатского корпуса, профсоюзов образования, родительских организаций", - рассказал собеседник.
По его словам, столь широкий круг лиц включен в рабочую группу, чтобы рассмотреть вопрос максимально широко.
"Это будет комплексная программа в сфере образования. Она будет касаться школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования - колледжей и техников, ну и, конечно, учреждений дополнительного образования. Мы намерены создать программу до 1 декабря, чтобы с начала 2022 года она уже начала функционировать" - прокомментировал представитель областной администрации.