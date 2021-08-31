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В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города
В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города - РИА Новости, 31.08.2021
В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города
Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:25
2021-08-31T17:25
2021-08-31T17:31
происшествия
белгородская область
старый оскол
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ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости. Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут.Представитель администрации города заявил агентству, что рассматривались две версии повреждения памятника: строителями в ходе реконструкции площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот монумент, либо вандалами.Служба безопасности проверила запись с камера наблюдения и установила обстоятельства случившегося. "Просмотрели камеры наблюдения наши безопасники. Действительно, инцидент произошел по вине строителей. При работах на памятнике повредили крест именно они - строительной техникой. В течение дня, сегодня-завтра, крест будет восстановлен подрядчиками, которые непосредственно ведут там работы", - заключил собеседник агентства.Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева.
https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html
белгородская область
старый оскол
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происшествия, белгородская область, старый оскол
17:25 31.08.2021 (обновлено: 17:31 31.08.2021)
В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города
Мэрия Старого Оскола: крест памятника основателям города повредили строители
ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости.
Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол
в Белгородской области
, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут.
Представитель администрации города заявил агентству, что рассматривались две версии повреждения памятника: строителями в ходе реконструкции площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот монумент, либо вандалами.
Служба безопасности проверила запись с камера наблюдения и установила обстоятельства случившегося. "Просмотрели камеры наблюдения наши безопасники. Действительно, инцидент произошел по вине строителей. При работах на памятнике повредили крест именно они - строительной техникой. В течение дня, сегодня-завтра, крест будет восстановлен подрядчиками, которые непосредственно ведут там работы", - заключил собеседник агентства.
Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева.