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В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города
В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города - РИА Новости, 31.08.2021
В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города
Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:25
2021-08-31T17:31
происшествия
белгородская область
старый оскол
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ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости. Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут.Представитель администрации города заявил агентству, что рассматривались две версии повреждения памятника: строителями в ходе реконструкции площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот монумент, либо вандалами.Служба безопасности проверила запись с камера наблюдения и установила обстоятельства случившегося. "Просмотрели камеры наблюдения наши безопасники. Действительно, инцидент произошел по вине строителей. При работах на памятнике повредили крест именно они - строительной техникой. В течение дня, сегодня-завтра, крест будет восстановлен подрядчиками, которые непосредственно ведут там работы", - заключил собеседник агентства.Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, старый оскол
17:25 31.08.2021 (обновлено: 17:31 31.08.2021)
 
В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города

Мэрия Старого Оскола: крест памятника основателям города повредили строители

© Фото : Федеральное агентство по туризмуПамятник основателям города Старый Оскол
Памятник основателям города Старый Оскол - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : Федеральное агентство по туризму
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости. Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут.
Представитель администрации города заявил агентству, что рассматривались две версии повреждения памятника: строителями в ходе реконструкции площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот монумент, либо вандалами.
Служба безопасности проверила запись с камера наблюдения и установила обстоятельства случившегося. "Просмотрели камеры наблюдения наши безопасники. Действительно, инцидент произошел по вине строителей. При работах на памятнике повредили крест именно они - строительной техникой. В течение дня, сегодня-завтра, крест будет восстановлен подрядчиками, которые непосредственно ведут там работы", - заключил собеседник агентства.
Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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ПроисшествияБелгородская областьСтарый Оскол
 
 
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