https://ria.ru/20210831/pamyatnik-1748042783.html

В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города

В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города - РИА Новости, 31.08.2021

В Старом Осколе выяснили, кто повредил крест памятника основателям города

Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:25

2021-08-31T17:25

2021-08-31T17:31

происшествия

белгородская область

старый оскол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748004881_0:37:407:266_1920x0_80_0_0_c7807a697853c3472fb8ef1eb5934091.jpg

ВОРОНЕЖ, 31 авг – РИА Новости. Строители повредили техникой крест памятника основателям города Старый Оскол в Белгородской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии.Во вторник в соцсетях появились фотографии, на которых крест в руке Нечаева погнут.Представитель администрации города заявил агентству, что рассматривались две версии повреждения памятника: строителями в ходе реконструкции площади перед центром молодежных инициатив, где установлен этот монумент, либо вандалами.Служба безопасности проверила запись с камера наблюдения и установила обстоятельства случившегося. "Просмотрели камеры наблюдения наши безопасники. Действительно, инцидент произошел по вине строителей. При работах на памятнике повредили крест именно они - строительной техникой. В течение дня, сегодня-завтра, крест будет восстановлен подрядчиками, которые непосредственно ведут там работы", - заключил собеседник агентства.Скульптурная композиция включает три фигуры – воеводы Ивана Солнцева-Засекина, головы Ивана Мясного и подьячего Михаила Нечаева.

https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html

белгородская область

старый оскол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белгородская область, старый оскол