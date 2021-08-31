https://ria.ru/20210831/otvetstvennost-1747965828.html
ЦИК напомнил об ответственности за нарушение закона о выборах
ЦИК напомнил об ответственности за нарушение закона о выборах - РИА Новости, 31.08.2021
ЦИК напомнил об ответственности за нарушение закона о выборах
Центризбирком России напомнил об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства о выборах, за правонарушения можно получить штраф до РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:15
2021-08-31T12:15
2021-08-31T12:15
политика
цик рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Центризбирком России напомнил об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства о выборах, за правонарушения можно получить штраф до 1 миллиона рублей или лишиться свободы на срок до 5 лет, следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА Новости."Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных нарушений законодательства о выборах, причиняющих существенный вред охраняемым законом общественным отношениям. В зависимости от состава и тяжести преступления при привлечении к уголовной ответственности нарушители подвергаются штрафу в размере до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет", - говорится в материалах ЦИК.Также за нарушение законодательства о выборах при наступлении уголовной ответственности виновные лишаются права занимать определенные должности на срок от года до пяти лет; им могут быть назначены обязательные работы до 480 часов; или наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до пяти лет.Кроме того, привлекаться к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах могут физические и юридические лица (организации), должностные лица государственных, муниципальных органов, иных органов и организаций, государственные и муниципальные служащие, а также члены избирательных комиссий, кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений."При привлечении к административной ответственности нарушители подвергаются штрафу: от 500 до 50000 рублей - физические лица, от 500 до 50000 рублей - должностные лица, от 10000 до 1 миллиона рублей - юридические лица", - напоминают в ЦИК.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу
ЦИК напомнил об ответственности за нарушение закона о выборах
ЦИК напомнил об уголовной и административной ответственности за нарушение закона о выборах
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Центризбирком России
напомнил об уголовной и административной ответственности за нарушение законодательства о выборах, за правонарушения можно получить штраф до 1 миллиона рублей или лишиться свободы на срок до 5 лет, следует из материалов ЦИК, находящихся в распоряжении РИА Новости.
"Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных нарушений законодательства о выборах, причиняющих существенный вред охраняемым законом общественным отношениям. В зависимости от состава и тяжести преступления при привлечении к уголовной ответственности нарушители подвергаются штрафу в размере до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет", - говорится в материалах ЦИК.
Также за нарушение законодательства о выборах при наступлении уголовной ответственности виновные лишаются права занимать определенные должности на срок от года до пяти лет; им могут быть назначены обязательные работы до 480 часов; или наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, привлекаться к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах могут физические и юридические лица (организации), должностные лица государственных, муниципальных органов, иных органов и организаций, государственные и муниципальные служащие, а также члены избирательных комиссий, кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений.
"При привлечении к административной ответственности нарушители подвергаются штрафу: от 500 до 50000 рублей - физические лица, от 500 до 50000 рублей - должностные лица, от 10000 до 1 миллиона рублей - юридические лица", - напоминают в ЦИК.