https://ria.ru/20210831/otpevanie-1747913812.html

Священник предположил, почему Алексий II разрешил отпеть Марину Цветаеву

Священник предположил, почему Алексий II разрешил отпеть Марину Цветаеву - РИА Новости, 31.08.2021

Священник предположил, почему Алексий II разрешил отпеть Марину Цветаеву

Восемьдесят лет со дня трагической смерти поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой исполняется во вторник, в 1990 году патриарх Московский и всея Руси Алексий РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T01:02

2021-08-31T01:02

2021-08-31T01:02

религия

марина цветаева

таруса

патриарх алексий ii

русская православная церковь

елабуга

россия

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Восемьдесят лет со дня трагической смерти поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой исполняется во вторник, в 1990 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II разрешил отпеть самоубийцу вопреки канонам РПЦ, проявив человеческое и христианское сострадание к человеку, доведенному до отчаяния, считает директор Институт христианской психологии (ИХП), протоиерей Андрей Логус.Русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года в городе Елабуга, где она и похоронена. Православие запрещает отпевание самоубийц, но в особых случаях РПЦ может его разрешить. В 1990 году патриарх Алексий II дал благословение на отпевание Цветаевой после обращения верующих. Отпевание состоялось в день пятидесятилетия со дня смерти Марины Цветаевой в московском храме Вознесения Господня у Никитских ворот.По мнению священнослужителя, патриарх Алексий II проявил человеческое и христианское сострадание. Самоубийц отпевают, если трагедия произошла вследствие тяжелого психического заболевания, когда есть нарушение сознания.Он предположил, что Цветаеву, кто-то отпевал и раньше.Цветаева была похоронена 2 сентября 1941 года на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное расположение её могилы неизвестно. В 1960 году сестра поэтессы между четырёх безвестных могил 1941 года установила крест с надписью "В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева".В эмиграции во Франции Цветаева написала в рассказе, что хотела бы "лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины". На берегу Оки в Тарусе установлен камень с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева".

https://ria.ru/20171008/1506320495.html

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елабуга

россия

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марина цветаева, таруса, патриарх алексий ii, русская православная церковь, елабуга, россия