https://ria.ru/20210831/otpevanie-1747913812.html
Священник предположил, почему Алексий II разрешил отпеть Марину Цветаеву
Священник предположил, почему Алексий II разрешил отпеть Марину Цветаеву - РИА Новости, 31.08.2021
Священник предположил, почему Алексий II разрешил отпеть Марину Цветаеву
Восемьдесят лет со дня трагической смерти поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой исполняется во вторник, в 1990 году патриарх Московский и всея Руси Алексий РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T01:02
2021-08-31T01:02
2021-08-31T01:02
религия
марина цветаева
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Восемьдесят лет со дня трагической смерти поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой исполняется во вторник, в 1990 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II разрешил отпеть самоубийцу вопреки канонам РПЦ, проявив человеческое и христианское сострадание к человеку, доведенному до отчаяния, считает директор Институт христианской психологии (ИХП), протоиерей Андрей Логус.Русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года в городе Елабуга, где она и похоронена. Православие запрещает отпевание самоубийц, но в особых случаях РПЦ может его разрешить. В 1990 году патриарх Алексий II дал благословение на отпевание Цветаевой после обращения верующих. Отпевание состоялось в день пятидесятилетия со дня смерти Марины Цветаевой в московском храме Вознесения Господня у Никитских ворот.По мнению священнослужителя, патриарх Алексий II проявил человеческое и христианское сострадание. Самоубийц отпевают, если трагедия произошла вследствие тяжелого психического заболевания, когда есть нарушение сознания.Он предположил, что Цветаеву, кто-то отпевал и раньше.Цветаева была похоронена 2 сентября 1941 года на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное расположение её могилы неизвестно. В 1960 году сестра поэтессы между четырёх безвестных могил 1941 года установила крест с надписью "В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева".В эмиграции во Франции Цветаева написала в рассказе, что хотела бы "лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины". На берегу Оки в Тарусе установлен камень с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева".
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марина цветаева, таруса, патриарх алексий ii, русская православная церковь, елабуга, россия
Священник предположил, почему Алексий II разрешил отпеть Марину Цветаеву
Протоиерей Логус: Алексий II разрешил отпеть Цветаеву из-за человеческого сострадания
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Восемьдесят лет со дня трагической смерти поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой исполняется во вторник, в 1990 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II разрешил отпеть самоубийцу вопреки канонам РПЦ, проявив человеческое и христианское сострадание к человеку, доведенному до отчаяния, считает директор Институт христианской психологии (ИХП), протоиерей Андрей Логус.
Русская поэтесса Серебряного века Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 года в городе Елабуга, где она и похоронена. Православие запрещает отпевание самоубийц, но в особых случаях РПЦ может его разрешить. В 1990 году патриарх Алексий II дал благословение на отпевание Цветаевой после обращения верующих. Отпевание состоялось в день пятидесятилетия со дня смерти Марины Цветаевой в московском храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
"Понятно, что мы имеем дело с отчаянием, но не с психическим расстройством, она понимала, что она делает. У Цветаевой не было острого психоза, были отчаяние, депрессия. Канонических причин для такого решения у патриарха не было", - сказал Логус.
По мнению священнослужителя, патриарх Алексий II проявил человеческое и христианское сострадание. Самоубийц отпевают, если трагедия произошла вследствие тяжелого психического заболевания, когда есть нарушение сознания.
"Я не знаю, чем патриарх руководствовался, но это не канонические правила, а человеческие. Бедная женщина была доведена до отчаяния, все люди, которые могли помочь, от нее отвернулись, и она оказалась в состоянии крайности. Я думаю, что человеческое сострадание и христианское укрепило патриарха в решении разрешить ее отпевание", - сказал Логус.
Он предположил, что Цветаеву, кто-то отпевал и раньше.
"Я думаю, что Марину Цветаеву отпевал кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь на большом пространстве христианства в России, во Франции или Америке. Кто-нибудь, да отпел. Думаю, что за нее многие молились", - сказал протоиерей.
Цветаева была похоронена 2 сентября 1941 года на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное расположение её могилы неизвестно. В 1960 году сестра поэтессы между четырёх безвестных могил 1941 года установила крест с надписью "В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева".
В эмиграции во Франции Цветаева написала в рассказе, что хотела бы "лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины". На берегу Оки в Тарусе установлен камень с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева".