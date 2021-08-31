https://ria.ru/20210831/odnoklassniki-1748021642.html
Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний
Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2021
Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний
Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:09
2021-08-31T16:09
2021-08-31T16:09
наталья подольская
маша и медведи
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_0:336:2867:1949_1920x0_80_0_0_473439d890e8402eaf2dff50efb04ef9.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту. В ленту будут попадать образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные дополнительному образованию взрослых.Одноклассники также запустили стикеры со звуком. Известные фразы из школьных времен озвучили певица Наталья Подольская и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. В сервисе исчезающих фото и видео "Моменты" появится тематическая рамка "С первым днем осени!", а в разделе "Идеи дня" в десктопной версии ОК – специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.Кроме того, пользователи могут поучаствовать в интерактивной викторине "Снова в школу". Каждый четверг до 16 сентября включительно пользователи смогут отвечать на вопросы из школьной программы и получать призы.
https://ria.ru/20210726/odnoklassniki-1742892860.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f76fa4bced04ac37215b4726caa93927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья подольская, маша и медведи, одноклассники
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту.
В ленту будут попадать образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные дополнительному образованию взрослых.
Одноклассники также запустили стикеры со звуком. Известные фразы из школьных времен озвучили певица Наталья Подольская и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева.
В сервисе исчезающих фото и видео "Моменты" появится тематическая рамка "С первым днем осени!", а в разделе "Идеи дня" в десктопной версии ОК – специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.
Кроме того, пользователи могут поучаствовать в интерактивной викторине
"Снова в школу". Каждый четверг до 16 сентября включительно пользователи смогут отвечать на вопросы из школьной программы и получать призы.