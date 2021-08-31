https://ria.ru/20210831/odnoklassniki-1748021642.html

Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний

Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2021

Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний

Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T16:09

2021-08-31T16:09

2021-08-31T16:09

наталья подольская

маша и медведи

одноклассники

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту. В ленту будут попадать образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные дополнительному образованию взрослых.Одноклассники также запустили стикеры со звуком. Известные фразы из школьных времен озвучили певица Наталья Подольская и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. В сервисе исчезающих фото и видео "Моменты" появится тематическая рамка "С первым днем осени!", а в разделе "Идеи дня" в десктопной версии ОК – специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.Кроме того, пользователи могут поучаствовать в интерактивной викторине "Снова в школу". Каждый четверг до 16 сентября включительно пользователи смогут отвечать на вопросы из школьной программы и получать призы.

https://ria.ru/20210726/odnoklassniki-1742892860.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья подольская, маша и медведи, одноклассники