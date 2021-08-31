Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210831/odnoklassniki-1748021642.html
Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний
Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний - РИА Новости, 31.08.2021
Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний
Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T16:09
2021-08-31T16:09
наталья подольская
маша и медведи
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_0:336:2867:1949_1920x0_80_0_0_473439d890e8402eaf2dff50efb04ef9.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту. В ленту будут попадать образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные дополнительному образованию взрослых.Одноклассники также запустили стикеры со звуком. Известные фразы из школьных времен озвучили певица Наталья Подольская и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. В сервисе исчезающих фото и видео "Моменты" появится тематическая рамка "С первым днем осени!", а в разделе "Идеи дня" в десктопной версии ОК – специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.Кроме того, пользователи могут поучаствовать в интерактивной викторине "Снова в школу". Каждый четверг до 16 сентября включительно пользователи смогут отвечать на вопросы из школьной программы и получать призы.
https://ria.ru/20210726/odnoklassniki-1742892860.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576560273_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f76fa4bced04ac37215b4726caa93927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья подольская, маша и медведи, одноклассники
16:09 31.08.2021
 

Одноклассники запустили образовательную ленту ко Дню знаний

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАзбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Одноклассники ко Дню знаний запустили тематическую ленту новостей, посвященную образовательному контенту.
В ленту будут попадать образовательные материалы для детей и родителей, а также публикации, посвященные дополнительному образованию взрослых.
Одноклассники также запустили стикеры со звуком. Известные фразы из школьных времен озвучили певица Наталья Подольская и экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева.
Счастливая девушка - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 12:03
Одноклассники запустили раздел с новым форматом игр
В сервисе исчезающих фото и видео "Моменты" появится тематическая рамка "С первым днем осени!", а в разделе "Идеи дня" в десктопной версии ОК – специальный конструктор публикаций, с помощью которого можно рассказать о самых любимых школьных уроках.
Кроме того, пользователи могут поучаствовать в интерактивной викторине "Снова в школу". Каждый четверг до 16 сентября включительно пользователи смогут отвечать на вопросы из школьной программы и получать призы.
 
Наталья ПодольскаяМаша и МедведиОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посол Афганистана назвал талибов группировкой террористов
06:04СМИ: Бритни Спирс обвинила отца в вымогательстве денег
05:48Эксперт усомнился в успехе предстоящей встречи Зеленского и Байдена
05:28В расписании Байдена не нашлось времени для пресс-конференции с Зеленским
05:10МЧС предупредило об угрозе мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
04:54В воздухе квартир нашли вызывающие рак вещества
04:50Кинолог рассказал, куда отдать учиться собаку
04:44Фото "одинокого" Зеленского в США рассмешило пользователей Сети
04:43Белому дому пришлось править расшифровку выступления Байдена по Афганистану
04:16Названа идеальная температура для борьбы с вирусом
04:07В Киеве заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным "в любое время"
04:00Названы города, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
03:56В ООН подготовили доклад о "нарушениях прав человека" в Крыму
03:39В России спроектировали имитатор подлодки "Суррогат"
03:35СМИ: покупательская способность украинцев упала, несмотря на рост зарплат
03:25Эксперт подсчитал ежегодные расходы на личный автомобиль
03:24Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
03:23Участники Duran Duran спрятали хиты прошлых лет в новом треке "Anniversary"
03:18Афганский посол рассказал подробности бегства экс-президента страны
03:09СМИ: Байден давал советы афганскому лидеру Гани в борьбе с "Талибаном"*
Лента новостейМолния