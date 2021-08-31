https://ria.ru/20210831/obstrel-1747921966.html

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 31.08.2021

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T07:49

2021-08-31T07:49

2021-08-31T07:49

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сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что украинские силовики 29 августа три раза открывали огонь по территории республики.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново-Борщеватое, Калиново, Молодежное из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210831/nato-1747912168.html

https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html

украина

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр