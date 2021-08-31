https://ria.ru/20210831/obrazovanie-1747966057.html

Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону

Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 31.08.2021

Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону

Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:15

2021-08-31T12:15

2021-08-31T12:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.

https://ria.ru/20210817/biryukov-1746044928.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, жкх