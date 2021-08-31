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Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону
Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 31.08.2021
Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону
Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:15
2021-08-31T12:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.
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москва, петр бирюков, жкх
12:15 31.08.2021
 

Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПанорама микрорайона Южное Бутово
Панорама микрорайона Южное Бутово - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысяч зданий школ, детсадов и других учреждений образования", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.
"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", - сказал Бирюков.
По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 07:02Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Петр Бирюков: 92% объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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