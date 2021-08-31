Бирюков: учреждения образования Москвы подготовлены к отопительному сезону
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Все учреждения образования Москвы перед началом учебного года полностью подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение системы образования. В настоящее время к отопительному периоду подготовлено оборудование, подающее тепло и горячую воду в более чем 4,5 тысяч зданий школ, детсадов и других учреждений образования", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все мероприятия по подготовке городской системы теплоснабжения будут завершены к 1 сентября.
"В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий", - сказал Бирюков.
По его словам, благодаря своевременной и качественной подготовке уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без серьезных аварий и отключений.