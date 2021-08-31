https://ria.ru/20210831/oborudovanie-1747912424.html

США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование

США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование - РИА Новости, 31.08.2021

США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование

США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование, оно не может быть использовано снова, заявил в понедельник глава Центрального командования... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T00:38

2021-08-31T00:38

2021-08-31T00:38

захват власти в афганистане талибами

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талибан

афганистан

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование, оно не может быть использовано снова, заявил в понедельник глава Центрального командования США Кеннет Маккензи.Он также сообщил, что из строя намерено были выведены 26 военных автомобилей и 73 самолета. "Они никогда не полетят снова", - сказал генерал.В начале августа на фоне объявленного США вывода войск из Афганистана движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Талибы 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планировали к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещали продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.В пятницу 30 августа Пентагон заявил о том, что все американские военные покинули Афганистан.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747911640.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша