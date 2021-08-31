США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование
Глава ЦК ВС США Маккензи: Вашингтон вывел из строя оставленное в Кабуле оборудование
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis HarrisПехотинцы армии США в аэропорту Кабула
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Davis Harris
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США вывели из строя оставленное в Афганистане военное оборудование, оно не может быть использовано снова, заявил в понедельник глава Центрального командования США Кеннет Маккензи.
"Мы предпочли, чтобы системы (обеспечения противоракетной безопасности аэропорта) работали до последней минуты, это сложные системы, разбор которых занимает много времени и технически сложен, поэтому мы вывели из строя, чтобы они никогда больше не были использованы, мы посчитали более важным вывести наших военных, нежели системы", - сказал военный на брифинге по видеосвязи.
Он также сообщил, что из строя намерено были выведены 26 военных автомобилей и 73 самолета. "Они никогда не полетят снова", - сказал генерал.
В начале августа на фоне объявленного США вывода войск из Афганистана движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы. Талибы 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Военные и дипломаты CША планировали к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещали продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
В пятницу 30 августа Пентагон заявил о том, что все американские военные покинули Афганистан.
*Террористическая организация, запрещенная в России.