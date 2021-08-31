https://ria.ru/20210831/nevelsk-1747916089.html

Вице-мэра Невельска будут судить после сноса стелы Гагарина

Вице-мэра Невельска будут судить после сноса стелы Гагарина - РИА Новости, 31.08.2021

Вице-мэра Невельска будут судить после сноса стелы Гагарина

Суд в Невельске рассмотрит дело о самоуправстве, возбужденное в отношении вице-мэра после сноса стелы, посвященной Юрию Гагарину, сообщается в понедельник на... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T02:54

2021-08-31T02:54

2021-08-31T02:54

происшествия

невельск

юрий гагарин (космонавт)

роскосмос

сахалин

валерий лимаренко

советский

владимир устименко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг - РИА Новости. Суд в Невельске рассмотрит дело о самоуправстве, возбужденное в отношении вице-мэра после сноса стелы, посвященной Юрию Гагарину, сообщается в понедельник на сайте пресс-службы областной прокуратуры.По данным прокуратуры, в июне по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа без проекта работ по сносу, а также муниципального контракта на проведение соответствующих работ ООО "Спецстрой" демонтировал стелу с изображением первого космонавта Юрия Гагарина.Прокуратура установила, что администрация городского округа, в свою очередь, не принимала меры к выявлению и учету стелы, обладающей признаками объекта культурного наследия."В связи с выявленными нарушениями закона городским прокурором мэру Невельского городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого организована служебная проверка", - сообщили в ведомстве.Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы - и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города. Стела уже на реставрации, в начале сентября ее планируют завершить. По данному факту возбуждено уголовное дело. "Роскосмос" также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.Стела была установлена в Невельске на улице Советской в 1971 году к десятой годовщине полета Гагарина в космос. В 1978 году жители города своими силами ее отреставрировали и установили на въезде в город.

https://ria.ru/20210802/pamyatnik-1743984498.html

https://ria.ru/20210706/podmoskove-1740098454.html

невельск

сахалин

советский

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происшествия, невельск, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, сахалин, валерий лимаренко, советский , владимир устименко