Вице-мэра Невельска будут судить после сноса стелы Гагарина
Вице-мэра Невельска будут судить за самоуправство после сноса стелы Гагарина
© Фото : @glubinka_rossii/InstagramБарельеф первого космонавта Юрия Гагарина, который оказался брошен на берегу моря в Невельске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг - РИА Новости. Суд в Невельске рассмотрит дело о самоуправстве, возбужденное в отношении вице-мэра после сноса стелы, посвященной Юрию Гагарину, сообщается в понедельник на сайте пресс-службы областной прокуратуры.
"По результатам проведенной проверки в отношении вице-мэра Невельского городского округа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 по Невельскому городскому округу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в июне по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа без проекта работ по сносу, а также муниципального контракта на проведение соответствующих работ ООО "Спецстрой" демонтировал стелу с изображением первого космонавта Юрия Гагарина.
Прокуратура установила, что администрация городского округа, в свою очередь, не принимала меры к выявлению и учету стелы, обладающей признаками объекта культурного наследия.
"В связи с выявленными нарушениями закона городским прокурором мэру Невельского городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого организована служебная проверка", - сообщили в ведомстве.
Ранее жители сахалинского города Невельска нашли на берегу реки разбитую стелу, посвященную памяти Гагарина. По словам очевидцев, остатки монумента, который раньше стоял на въезде в город, были засыпаны щебнем и мусором. Власти города рассказали РИА Новости, что разберутся в том, почему стела оказалась в таком состоянии. По их словам, памятник после землетрясения 2007 года находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации. В 2020 году его хотели перенести в новый сквер, но это оказалось невозможно из-за состояния стелы - и ее демонтировали. Губернатор Валерий Лимаренко потребовал восстановить стелу и установить в центре города. Стела уже на реставрации, в начале сентября ее планируют завершить. По данному факту возбуждено уголовное дело. "Роскосмос" также надеется, что памятник восстановят к 1 сентября, заявил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
6 июля, 14:29Подростки подожгли памятник Победы в Подмосковье