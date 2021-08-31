https://ria.ru/20210831/napadenie-1748036264.html
В Крыму голая туристка напала на полицейских
В Крыму голая туристка напала на полицейских - РИА Новости, 31.08.2021
В Крыму голая туристка напала на полицейских
В Крыму оштрафовали двух туристов из Москвы, одна из них, обнаженная женщина, напала на улице на наряд полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:05
2021-08-31T17:05
2021-08-31T17:58
происшествия
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
феодосия
россия
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. В Крыму оштрафовали двух туристов из Москвы, одна из них, обнаженная женщина, напала на улице на наряд полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма.По данным ведомства, сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протоколов он оскорблял полицейских, не повиновался, а также попытался скрыться. Его задержали на месте."В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина — как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей — бывших супругов, жителей города Москвы 1977 и 1976 года рождения — в отдел полиции для разбирательства", — отметили в пресс-службе.На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство. В суде бывшие супруги признали вину, объяснив свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения.Их оштрафовали, а мужчину, помимо этого, привлекли к административной ответственности, автомобиль поместили на спецстоянку.Материалы проверки направили в следственные органы, так как в действиях мужчины и женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса.
https://ria.ru/20210820/ivanovo-1746560668.html
https://ria.ru/20201225/muzhchiny-1590954396.html
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происшествия, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), феодосия, россия, новости - туризм
17:05 31.08.2021 (обновлено: 17:58 31.08.2021)
В Крыму голая туристка напала на полицейских
В Крыму задержали пьяного водителя и его голую спутницу, напавшую на сотрудников ДПС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. В Крыму оштрафовали двух туристов из Москвы, одна из них, обнаженная женщина, напала на улице на наряд полиции, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
По данным ведомства, сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время составления протоколов он оскорблял полицейских, не повиновался, а также попытался скрыться. Его задержали на месте.
"В это время к наряду полиции подбежала обнаженная женщина — как оказалось, бывшая супруга водителя. По внешнему виду она также находилась в состоянии опьянения, вела себя непристойно, выражаясь нецензурной бранью в отношении представителей закона, а также нанесла несколько ударов одному из сотрудников. На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия дебоширка не реагировала. Сотрудники полиции купили ей халат и доставили правонарушителей — бывших супругов, жителей города Москвы
1977 и 1976 года рождения — в отдел полиции для разбирательства", — отметили в пресс-службе.
На задержанных составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство. В суде бывшие супруги признали вину, объяснив свое поведение тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения.
Их оштрафовали, а мужчину, помимо этого, привлекли к административной ответственности, автомобиль поместили на спецстоянку.
Материалы проверки направили в следственные органы, так как в действиях мужчины и женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 319 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса.