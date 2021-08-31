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Блогер показала, как снять нарощенные ногти за несколько минут

Блогер показала, как снять нарощенные ногти за несколько минут - РИА Новости, 31.08.2021

Блогер показала, как снять нарощенные ногти за несколько минут

Блогер Сафия Сумар (saphsumar) опубликовала в TikTok ролик, на котором продемонстрировала, как в домашних условиях снять нарощенные ногти из акрила за несколько РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T04:52

2021-08-31T04:52

2021-08-31T04:53

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Блогер Сафия Сумар (saphsumar) опубликовала в TikTok ролик, на котором продемонстрировала, как в домашних условиях снять нарощенные ногти из акрила за несколько минут. Для этого Сумар использовала всего три ингредиента: миску с горячей водой, немного средства для мытья посуды и растительное масло. После эту смесь она как следует перемешала вилкой и окунула в нее руку. Спустя несколько минут девушка достала руку и увидела, что материал начал отходить, не повредив ногтевую пластину. В конце блогер в шутку написала, что теперь ей не придется "сдирать покрытие зубами". За несколько дней ролик набрал более 13 миллионов просмотров и двух миллионов лайков. Однако в комментариях мнения по поводу лайфхака у пользователей разошлись. Кто-то поблагодарил Сумар за такой способ, а некоторые написали, что проще сходить к мастеру и все спилить по правилам.

https://ria.ru/20210420/lizzo-1728964511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, tiktok