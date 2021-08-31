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Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной

Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной - РИА Новости, 31.08.2021

Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных - артисты Вячеслав... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T17:35

2021-08-31T17:35

2021-08-31T19:39

культура

правительство рф

гитис

михаил мишустин

григорий заславский

егор дружинин

вячеслав добрынин

мария шукшина

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных - артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк и Мария Шукшина.Церемония проходит в здании правительства.Вячеслав Добрынин, артист Александр Рудин и актер Андрей Соколов награждены орденом Дружбы.Мария Шукшина удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Актриса и певица Екатерина Жемчужная награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.Звания "заслуженный артист РФ" удостоены оперная певица Аида Гарифуллина, хореограф Егор Дружинин, актриса Олеся Железняк и артист балета Артем Овчаренко.Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.Почетной грамотой правительства награждены артист Юрий Стоянов и композитор Алексей Рыбников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство рф, гитис, михаил мишустин, григорий заславский, егор дружинин, вячеслав добрынин, мария шукшина, новости культуры