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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/nagrady-1748037179.html
Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной
Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной - РИА Новости, 31.08.2021
Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных - артисты Вячеслав... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T17:35
2021-08-31T19:39
культура
правительство рф
гитис
михаил мишустин
григорий заславский
егор дружинин
вячеслав добрынин
мария шукшина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных - артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк и Мария Шукшина.Церемония проходит в здании правительства.Вячеслав Добрынин, артист Александр Рудин и актер Андрей Соколов награждены орденом Дружбы.Мария Шукшина удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Актриса и певица Екатерина Жемчужная награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.Звания "заслуженный артист РФ" удостоены оперная певица Аида Гарифуллина, хореограф Егор Дружинин, актриса Олеся Железняк и артист балета Артем Овчаренко.Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.Почетной грамотой правительства награждены артист Юрий Стоянов и композитор Алексей Рыбников.
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правительство рф, гитис, михаил мишустин, григорий заславский, егор дружинин, вячеслав добрынин, мария шукшина, новости культуры
17:35 31.08.2021 (обновлено: 19:39 31.08.2021)
 
Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной

Мишустин вручил награды Добрынину, Стоянову и Шукшиной

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и народный артист РФ Юрий Стоянов (справа) на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и народный артист РФ Юрий Стоянов (справа) на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств. - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных - артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк и Мария Шукшина.
Церемония проходит в здании правительства.
Вячеслав Добрынин, артист Александр Рудин и актер Андрей Соколов награждены орденом Дружбы.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
1 из 2
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Олеся Железняк на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Олеся Железняк на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств
2 из 2
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Олеся Железняк на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
1 из 2
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
2 из 2
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Олеся Железняк на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мария Шукшина удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Актриса и певица Екатерина Жемчужная награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Звания "заслуженный артист РФ" удостоены оперная певица Аида Гарифуллина, хореограф Егор Дружинин, актриса Олеся Железняк и артист балета Артем Овчаренко.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский (справа) на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский (справа) на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств. - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский (справа) на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
Почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.
Почетной грамотой правительства награждены артист Юрий Стоянов и композитор Алексей Рыбников.
 
КультураПравительство РФГИТИСМихаил МишустинГригорий ЗаславскийЕгор ДружининВячеслав ДобрынинМария ШукшинаНовости культуры
 
 
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