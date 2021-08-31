https://ria.ru/20210831/moiseev-1748053299.html

Мэр Железноводска объяснил свои слова про "быдло"

Мэр Железноводска объяснил свои слова про "быдло" - РИА Новости, 31.08.2021

Мэр Железноводска объяснил свои слова про "быдло"

Мэр ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Моисеев заявил, что назвал критиковавшую его в инстаграме пользовательницу "быдлом" из-за оскорблений в РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:07

2021-08-31T18:07

2021-08-31T18:07

общество

железноводск

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мэр ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Моисеев заявил, что назвал критиковавшую его в инстаграме пользовательницу "быдлом" из-за оскорблений в адрес жителей города, пишет РБК."Если бы оскорбляли меня, то просто пропустил был. Это обычное дело. Привык. Но тут другое дело. Вынужден был вступиться за жителей и город", — сказал чиновник.По его мнению, он никого не оскорбил, так как комментарий оставил бот под безымянным аккаунтом.Также Моисеев опубликовал видеообращение в инстаграме. В ролике глава города заявил, что слово "быдло" использовал в качестве цитирования полученного под постом комментария."У нас никогда не было и не будет "быдло-молодежи", у нас никогда не было и не будет "недо-музыкантов". У нас будет и есть настоящая молодежь и самые лучшие жители, которые ждут и любят отдыхающих", — сказал он.Мэр подчеркнул, что в Железноводске и дальше будут открыто обсуждать решения относительно развития города.Также Моисеев призвал высказывать мнения от своего имени, а не анонимно, и соблюдать рамки приличия."Свой город я в обиду не дам. Можете меня поливать грязью, называть как хотите, но не мой город и моих жителей", — добавил мэр.Ранее чиновник опубликовал пост, в котором попросил горожан и туристов придумать лозунг для "лучшего велосипедного курорта" — Железноводска. Одна из посетительниц страницы, заявившая, что недавно посетила город, заявила, что местные власти "убили" его, и теперь Железноводск похож на "обыкновенные города любой области". Кроме того, она заявила, что курорт теперь населят "орущие музыканты и бесящаяся под них фиолетовоголовая быдломолодежь".Моисеев назвал комментаторшу "недорогой наша "быдло-недо-бедно-" озабоченной и потерянной душой" и посоветовал обходить город стороной.

https://ria.ru/20190625/1555892822.html

https://ria.ru/20191114/1560955311.html

железноводск

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общество, железноводск