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Мэр Железноводска объяснил свои слова про "быдло"
Мэр Железноводска объяснил свои слова про "быдло" - РИА Новости, 31.08.2021
Мэр Железноводска объяснил свои слова про "быдло"
Мэр ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Моисеев заявил, что назвал критиковавшую его в инстаграме пользовательницу "быдлом" из-за оскорблений в РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:07
2021-08-31T18:07
общество
железноводск
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мэр ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Моисеев заявил, что назвал критиковавшую его в инстаграме пользовательницу "быдлом" из-за оскорблений в адрес жителей города, пишет РБК."Если бы оскорбляли меня, то просто пропустил был. Это обычное дело. Привык. Но тут другое дело. Вынужден был вступиться за жителей и город", — сказал чиновник.По его мнению, он никого не оскорбил, так как комментарий оставил бот под безымянным аккаунтом.Также Моисеев опубликовал видеообращение в инстаграме. В ролике глава города заявил, что слово "быдло" использовал в качестве цитирования полученного под постом комментария."У нас никогда не было и не будет "быдло-молодежи", у нас никогда не было и не будет "недо-музыкантов". У нас будет и есть настоящая молодежь и самые лучшие жители, которые ждут и любят отдыхающих", — сказал он.Мэр подчеркнул, что в Железноводске и дальше будут открыто обсуждать решения относительно развития города.Также Моисеев призвал высказывать мнения от своего имени, а не анонимно, и соблюдать рамки приличия."Свой город я в обиду не дам. Можете меня поливать грязью, называть как хотите, но не мой город и моих жителей", — добавил мэр.Ранее чиновник опубликовал пост, в котором попросил горожан и туристов придумать лозунг для "лучшего велосипедного курорта" — Железноводска. Одна из посетительниц страницы, заявившая, что недавно посетила город, заявила, что местные власти "убили" его, и теперь Железноводск похож на "обыкновенные города любой области". Кроме того, она заявила, что курорт теперь населят "орущие музыканты и бесящаяся под них фиолетовоголовая быдломолодежь".Моисеев назвал комментаторшу "недорогой наша "быдло-недо-бедно-" озабоченной и потерянной душой" и посоветовал обходить город стороной.
https://ria.ru/20190625/1555892822.html
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общество, железноводск
18:07 31.08.2021
 
Мэр Железноводска объяснил свои слова про "быдло"

Мэр Железноводска Моисеев объяснил, почему назвал подписчика "быдлом"

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖелезноводск
Железноводск - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мэр ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Моисеев заявил, что назвал критиковавшую его в инстаграме пользовательницу "быдлом" из-за оскорблений в адрес жителей города, пишет РБК.
"Если бы оскорбляли меня, то просто пропустил был. Это обычное дело. Привык. Но тут другое дело. Вынужден был вступиться за жителей и город", — сказал чиновник.
По его мнению, он никого не оскорбил, так как комментарий оставил бот под безымянным аккаунтом.
Также Моисеев опубликовал видеообращение в инстаграме. В ролике глава города заявил, что слово "быдло" использовал в качестве цитирования полученного под постом комментария.
"У нас никогда не было и не будет "быдло-молодежи", у нас никогда не было и не будет "недо-музыкантов". У нас будет и есть настоящая молодежь и самые лучшие жители, которые ждут и любят отдыхающих", — сказал он.
Мэр подчеркнул, что в Железноводске и дальше будут открыто обсуждать решения относительно развития города.
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Также Моисеев призвал высказывать мнения от своего имени, а не анонимно, и соблюдать рамки приличия.
"Свой город я в обиду не дам. Можете меня поливать грязью, называть как хотите, но не мой город и моих жителей", — добавил мэр.
Ранее чиновник опубликовал пост, в котором попросил горожан и туристов придумать лозунг для "лучшего велосипедного курорта" — Железноводска. Одна из посетительниц страницы, заявившая, что недавно посетила город, заявила, что местные власти "убили" его, и теперь Железноводск похож на "обыкновенные города любой области". Кроме того, она заявила, что курорт теперь населят "орущие музыканты и бесящаяся под них фиолетовоголовая быдломолодежь".
Моисеев назвал комментаторшу "недорогой наша "быдло-недо-бедно-" озабоченной и потерянной душой" и посоветовал обходить город стороной.
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