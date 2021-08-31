На двух линиях московской подземки началось тестирование Face Pay
К тестированию Face Pay подключили Солнцевскую и Калужско-Рижскую линии московского метро
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц (Face Pay) стартовало ещё на двух линиях метро Москвы - Солнцевской и Калужско-Рижской, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня к тесту Face Pay мы подключили ещё две линии — Солнцевскую и Калужско-Рижскую. Это значит — добавили новые места в фокус-группе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь система работает в тестовом режиме на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линиях.
"Мы видим, что система работает стабильно, поэтому продолжаем планово масштабировать зону открытого тестирования Face Pay и расширяем фокус-группу до 7 тысяч человек. Теперь проходить в метро по распознаванию лица участники тестов смогут на четырех линиях. Пассажиры оставляют нам полезную обратную связь, которая позволит уже скоро запустить технологию для всех пользователей метро. Face Pay станет ещё одним бесконтактным способом оплаты проезда, при этом остальные способы также останутся доступны пассажирам", — цитируют в сообщении главу транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.
Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии осуществляется через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.