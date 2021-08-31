https://ria.ru/20210831/metropoliten-1747935100.html

На двух линиях московской подземки началось тестирование Face Pay

На двух линиях московской подземки началось тестирование Face Pay - РИА Новости, 31.08.2021

На двух линиях московской подземки началось тестирование Face Pay

Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц (Face Pay) стартовало ещё на двух линиях метро Москвы - Солнцевской и Калужско-Рижской,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:09

2021-08-31T09:09

2021-08-31T09:09

общество

московский метрополитен

москва

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц (Face Pay) стартовало ещё на двух линиях метро Москвы - Солнцевской и Калужско-Рижской, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня к тесту Face Pay мы подключили ещё две линии — Солнцевскую и Калужско-Рижскую. Это значит — добавили новые места в фокус-группе", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь система работает в тестовом режиме на Калужско-Рижской, Солнцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линиях.Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось в метро столицы с августа. Уточнялось, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Проход по новой технологии осуществляется через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/facepay-1743745111.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)