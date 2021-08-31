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Путин примет участие в марафоне общества "Знание"
Путин примет участие в марафоне общества "Знание" - РИА Новости, 31.08.2021
Путин примет участие в марафоне общества "Знание"
Президент России Владимир Путин примет участие в марафоне общества "Знание", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T13:03
2021-08-31T13:03
общество
владивосток
москва
владимир путин
дмитрий песков
общество "знание"
экспоцентр
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в марафоне общества "Знание", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что с 1 по 3 сентября стартует очередной раунд лекций общества "Знание", марафон общества."Общество "Знание" такое переделанное, прошедшее через ребрендинг, современное. В этот раз тоже участников марафона, детей, школьников и студентов (общество соберет) в самых разных городах России: в Москве это будет Экспоцентр, будет место и во Владивостоке, где будет находиться президент, где дети будут собираться", - отметил Песков.По его словам, ожидается выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анны Кузнецовой, вице-премьера Александра Новака, бойца Хабиба Нурмагомедова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, помощника президента Максима Орешкина."Очень много интересных выступлений, живых, по очень интересным, актуальным темам", - отметил он.
https://ria.ru/20210519/znanie-1732905455.html
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общество, владивосток, москва, владимир путин, дмитрий песков, общество "знание", экспоцентр, россия
13:03 31.08.2021
 
Путин примет участие в марафоне общества "Знание"

Пресс-секретарь президента Песков: Путин примет участие в марафоне общества "Знание"

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в марафоне общества "Знание", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В рамках этого марафона (общества "Знание"), а также приурочив это ко Дню знаний, к 1 сентября, Путин пообщается с детьми во всероссийском детском центре "Океан". Будет встреча со школьниками, свободные вопросы, как правило, такие встречи проходят очень интересно", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что с 1 по 3 сентября стартует очередной раунд лекций общества "Знание", марафон общества.
"Общество "Знание" такое переделанное, прошедшее через ребрендинг, современное. В этот раз тоже участников марафона, детей, школьников и студентов (общество соберет) в самых разных городах России: в Москве это будет Экспоцентр, будет место и во Владивостоке, где будет находиться президент, где дети будут собираться", - отметил Песков.
Президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Общество "Знание" выводит просветительскую деятельность на новый уровень
По его словам, ожидается выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анны Кузнецовой, вице-премьера Александра Новака, бойца Хабиба Нурмагомедова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, помощника президента Максима Орешкина.
"Очень много интересных выступлений, живых, по очень интересным, актуальным темам", - отметил он.
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ОбществоВладивостокМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество "Знание"ЭкспоцентрРоссия
 
 
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