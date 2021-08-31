https://ria.ru/20210831/marafon-1747977280.html

Путин примет участие в марафоне общества "Знание"

Путин примет участие в марафоне общества "Знание" - РИА Новости, 31.08.2021

Путин примет участие в марафоне общества "Знание"

Президент России Владимир Путин примет участие в марафоне общества "Знание", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T13:03

2021-08-31T13:03

2021-08-31T13:03

общество

владивосток

москва

владимир путин

дмитрий песков

общество "знание"

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в марафоне общества "Знание", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он напомнил, что с 1 по 3 сентября стартует очередной раунд лекций общества "Знание", марафон общества."Общество "Знание" такое переделанное, прошедшее через ребрендинг, современное. В этот раз тоже участников марафона, детей, школьников и студентов (общество соберет) в самых разных городах России: в Москве это будет Экспоцентр, будет место и во Владивостоке, где будет находиться президент, где дети будут собираться", - отметил Песков.По его словам, ожидается выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анны Кузнецовой, вице-премьера Александра Новака, бойца Хабиба Нурмагомедова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, помощника президента Максима Орешкина."Очень много интересных выступлений, живых, по очень интересным, актуальным темам", - отметил он.

https://ria.ru/20210519/znanie-1732905455.html

https://ria.ru/20210520/marafon-1733192364.html

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общество, владивосток, москва, владимир путин, дмитрий песков, общество "знание", экспоцентр, россия