Путин примет участие в марафоне общества "Знание"
Пресс-секретарь президента Песков: Путин примет участие в марафоне общества "Знание"
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в марафоне общества "Знание", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В рамках этого марафона (общества "Знание"), а также приурочив это ко Дню знаний, к 1 сентября, Путин пообщается с детьми во всероссийском детском центре "Океан". Будет встреча со школьниками, свободные вопросы, как правило, такие встречи проходят очень интересно", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что с 1 по 3 сентября стартует очередной раунд лекций общества "Знание", марафон общества.
"Общество "Знание" такое переделанное, прошедшее через ребрендинг, современное. В этот раз тоже участников марафона, детей, школьников и студентов (общество соберет) в самых разных городах России: в Москве это будет Экспоцентр, будет место и во Владивостоке, где будет находиться президент, где дети будут собираться", - отметил Песков.
По его словам, ожидается выступление главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, главы Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, детского омбудсмена Анны Кузнецовой, вице-премьера Александра Новака, бойца Хабиба Нурмагомедова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, помощника президента Максима Орешкина.
"Очень много интересных выступлений, живых, по очень интересным, актуальным темам", - отметил он.