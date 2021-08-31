https://ria.ru/20210831/leto-1747974556.html

В Гидрометцентре рассказали об аномально жарком лете

В Гидрометцентре рассказали об аномально жарком лете - РИА Новости, 31.08.2021

В Гидрометцентре рассказали об аномально жарком лете

Температура выше нормы наблюдалась в течение лета на всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник на... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:53

2021-08-31T12:53

2021-08-31T13:00

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москва

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

погода

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура выше нормы наблюдалась в течение лета на всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Вся страна окрашена таким красноватым цветом… Это значит, что на всей территории страны лето было теплым, я бы сказал - жарким. Это довольно редко случается, чтобы на всей территории страны было теплее нормы", - сказал Вильфанд."Нынешнее лето в Москве будет на втором месте в ранге самых теплых, либо поделит 2-3 место. Самое жаркое лето все-таки было в 2010 году", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что средняя температура в июне была 26,4 градуса, а должна быть ниже, аналогичная ситуация с июлем – 27,7 градуса, в августе – 24,4 градуса. Кроме того, этим летом только шесть дней средняя температура была ниже 20 градусов.

https://ria.ru/20210830/pokholodanie-1747772437.html

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, россия, погода