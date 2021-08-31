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В Гидрометцентре рассказали об аномально жарком лете
В Гидрометцентре рассказали об аномально жарком лете - РИА Новости, 31.08.2021
В Гидрометцентре рассказали об аномально жарком лете
Температура выше нормы наблюдалась в течение лета на всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник на... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T12:53
2021-08-31T13:00
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
погода
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура выше нормы наблюдалась в течение лета на всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."Вся страна окрашена таким красноватым цветом… Это значит, что на всей территории страны лето было теплым, я бы сказал - жарким. Это довольно редко случается, чтобы на всей территории страны было теплее нормы", - сказал Вильфанд."Нынешнее лето в Москве будет на втором месте в ранге самых теплых, либо поделит 2-3 место. Самое жаркое лето все-таки было в 2010 году", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что средняя температура в июне была 26,4 градуса, а должна быть ниже, аналогичная ситуация с июлем – 27,7 градуса, в августе – 24,4 градуса. Кроме того, этим летом только шесть дней средняя температура была ниже 20 градусов.
https://ria.ru/20210830/pokholodanie-1747772437.html
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, россия, погода
12:53 31.08.2021 (обновлено: 13:00 31.08.2021)
 
В Гидрометцентре рассказали об аномально жарком лете

Глава Гидрометцентра Вильфанд: летом на всей территории России было теплее нормы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду
Молодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура выше нормы наблюдалась в течение лета на всей территории страны, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Вся страна окрашена таким красноватым цветом… Это значит, что на всей территории страны лето было теплым, я бы сказал - жарким. Это довольно редко случается, чтобы на всей территории страны было теплее нормы", - сказал Вильфанд.
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"Нынешнее лето в Москве будет на втором месте в ранге самых теплых, либо поделит 2-3 место. Самое жаркое лето все-таки было в 2010 году", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что средняя температура в июне была 26,4 градуса, а должна быть ниже, аналогичная ситуация с июлем – 27,7 градуса, в августе – 24,4 градуса. Кроме того, этим летом только шесть дней средняя температура была ниже 20 градусов.
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