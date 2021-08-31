https://ria.ru/20210831/legitimnost-1747915942.html
В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность
В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность - РИА Новости, 31.08.2021
В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность
США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T02:46
2021-08-31T02:46
2021-08-31T02:46
в мире
сша
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министерство обороны сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще предстоит заслужить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что США будут сами отслеживать угрозы и сохранят возможности для их ликвидации.Взаимодействие с "Талибаном"* будет строиться не на том, что говорит движение, а на действиях, заявил Блинкен. Он добавил, что взаимодействие с талибами будет направлено на реализацию национальных интересов США."Вся легитимность и вся поддержка должны быть заслужены, - подчеркнул Блинкен. - Работа США в Афганистане продолжается, у нас есть план, что будет дальше, мы собираемся превратить его в действия".В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, энтони блинкен
В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность
Госсекретарь США Блинкен: талибы должны заслужить легитимность
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США
не станут полагаться на движение "Талибан
"* (признано террористическим и запрещено в РФ
) в борьбе с терроризмом в Афганистане
, а легитимность движению еще предстоит заслужить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
.
"Мы останемся нацеленными на борьбу с терроризмом. "Талибан"* заверил, что предотвратит использование Афганистана террористами для организации операций против США и союзников… У нас есть свои ожидания в отношении "Талибана"*, но это не значит, что мы полагаемся на них", - сказал Блинкен на брифинге в госдепе.
Он подчеркнул, что США будут сами отслеживать угрозы и сохранят возможности для их ликвидации.
Взаимодействие с "Талибаном"* будет строиться не на том, что говорит движение, а на действиях, заявил Блинкен. Он добавил, что взаимодействие с талибами будет направлено на реализацию национальных интересов США.
"Вся легитимность и вся поддержка должны быть заслужены, - подчеркнул Блинкен. - Работа США в Афганистане продолжается, у нас есть план, что будет дальше, мы собираемся превратить его в действия".
В ночь на вторник Пентагон
заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле
, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.