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В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность
В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность - РИА Новости, 31.08.2021
В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность
США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T02:46
2021-08-31T02:46
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще предстоит заслужить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что США будут сами отслеживать угрозы и сохранят возможности для их ликвидации.Взаимодействие с "Талибаном"* будет строиться не на том, что говорит движение, а на действиях, заявил Блинкен. Он добавил, что взаимодействие с талибами будет направлено на реализацию национальных интересов США."Вся легитимность и вся поддержка должны быть заслужены, - подчеркнул Блинкен. - Работа США в Афганистане продолжается, у нас есть план, что будет дальше, мы собираемся превратить его в действия".В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, энтони блинкен
02:46 31.08.2021
 
В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность

Госсекретарь США Блинкен: талибы должны заслужить легитимность

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще предстоит заслужить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы останемся нацеленными на борьбу с терроризмом. "Талибан"* заверил, что предотвратит использование Афганистана террористами для организации операций против США и союзников… У нас есть свои ожидания в отношении "Талибана"*, но это не значит, что мы полагаемся на них", - сказал Блинкен на брифинге в госдепе.
Он подчеркнул, что США будут сами отслеживать угрозы и сохранят возможности для их ликвидации.
Взаимодействие с "Талибаном"* будет строиться не на том, что говорит движение, а на действиях, заявил Блинкен. Он добавил, что взаимодействие с талибами будет направлено на реализацию национальных интересов США.
"Вся легитимность и вся поддержка должны быть заслужены, - подчеркнул Блинкен. - Работа США в Афганистане продолжается, у нас есть план, что будет дальше, мы собираемся превратить его в действия".
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Морские пехотинцы США во время эвакуации в аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАЭнтони Блинкен
 
 
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