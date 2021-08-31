https://ria.ru/20210831/legitimnost-1747915942.html

В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность

В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность - РИА Новости, 31.08.2021

В США заявили, что талибы должны заслужить легитимность

США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T02:46

2021-08-31T02:46

2021-08-31T02:46

в мире

сша

талибан

афганистан

министерство обороны сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не станут полагаться на движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в борьбе с терроризмом в Афганистане, а легитимность движению еще предстоит заслужить, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Он подчеркнул, что США будут сами отслеживать угрозы и сохранят возможности для их ликвидации.Взаимодействие с "Талибаном"* будет строиться не на том, что говорит движение, а на действиях, заявил Блинкен. Он добавил, что взаимодействие с талибами будет направлено на реализацию национальных интересов США."Вся легитимность и вся поддержка должны быть заслужены, - подчеркнул Блинкен. - Работа США в Афганистане продолжается, у нас есть план, что будет дальше, мы собираемся превратить его в действия".В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль движения "Талибан"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210831/peregovory-1747912560.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, энтони блинкен