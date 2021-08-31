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Лавров заявил, что Россия и Армения продолжат борьбу с COVID-19
Лавров заявил, что Россия и Армения продолжат борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
Лавров заявил, что Россия и Армения продолжат борьбу с COVID-19
Россия и Армения будут развивать на системной основе сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:30
2021-08-31T16:02
сергей лавров
россия
армения
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Армения будут развивать на системной основе сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Договорились о продолжении сотрудничества в противодействии коронавирусной инфекции, мы уже несколько партий вакцины "Спутник V" в Армению поставили, сейчас ожидаются новые партии", - сообщил Лавров на брифинге по итогам переговоров с армянским коллегой.По словам российского министра, страны также договорились, что это сотрудничество будет развиваться на "системной основе между соответствующими медицинскими и научными учреждениями".
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сергей лавров, россия, армения, здоровье - общество
15:30 31.08.2021 (обновлено: 16:02 31.08.2021)
 
Лавров заявил, что Россия и Армения продолжат борьбу с COVID-19

Глава МИД Лавров: Россия продолжит сотрудничество с Арменией в борьбе с COVID-19

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Армения будут развивать на системной основе сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Договорились о продолжении сотрудничества в противодействии коронавирусной инфекции, мы уже несколько партий вакцины "Спутник V" в Армению поставили, сейчас ожидаются новые партии", - сообщил Лавров на брифинге по итогам переговоров с армянским коллегой.
По словам российского министра, страны также договорились, что это сотрудничество будет развиваться на "системной основе между соответствующими медицинскими и научными учреждениями".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
Вчера, 15:31Ситуация в Нагорном Карабахе
Лавров рассказал, что нужно для урегулирования в Карабахе
 
Сергей ЛавровРоссияАрменияЗдоровье - Общество
 
 
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