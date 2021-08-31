https://ria.ru/20210831/lavrov-1748011204.html

Лавров заявил, что Россия и Армения продолжат борьбу с COVID-19

Лавров заявил, что Россия и Армения продолжат борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021

Лавров заявил, что Россия и Армения продолжат борьбу с COVID-19

Россия и Армения будут развивать на системной основе сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:30

2021-08-31T15:30

2021-08-31T16:02

сергей лавров

россия

армения

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия и Армения будут развивать на системной основе сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Договорились о продолжении сотрудничества в противодействии коронавирусной инфекции, мы уже несколько партий вакцины "Спутник V" в Армению поставили, сейчас ожидаются новые партии", - сообщил Лавров на брифинге по итогам переговоров с армянским коллегой.По словам российского министра, страны также договорились, что это сотрудничество будет развиваться на "системной основе между соответствующими медицинскими и научными учреждениями".

https://ria.ru/20210831/karabakh-1748012282.html

россия

армения

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2021

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сергей лавров, россия, армения, здоровье - общество