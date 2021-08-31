https://ria.ru/20210831/lavrov-1747960721.html

Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров

Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2021

Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров

Москва не злорадствует, а действительно переживает за то, что происходит в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:51

2021-08-31T11:51

2021-08-31T11:51

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва не злорадствует, а действительно переживает за то, что происходит в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Кто-то пишет, что мы злорадствуем по поводу того, что в Афганистане произошло. Ничего подобного. Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном, граничат с РФ без какого-либо визового режима", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений в штабе общественной поддержки "Единой России".Министр добавил, что Россия действительно переживает за афганский народ, и напомнил, что Афганистан как независимое государство впервые было признано Советским Союзом."СССР был первым, кто признал Афганистан", - подчеркнул глава МИД.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210831/tramp-1747917870.html

https://ria.ru/20210831/afganistan-1747934871.html

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в мире, сша, талибан, москва, единая россия, министерство обороны сша, сергей лавров, россия