Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва не злорадствует, а переживает за происходящее в Афганистане
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва не злорадствует, а действительно переживает за то, что происходит в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Кто-то пишет, что мы злорадствуем по поводу того, что в Афганистане произошло. Ничего подобного. Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном, граничат с РФ без какого-либо визового режима", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений в штабе общественной поддержки "Единой России".
Министр добавил, что Россия действительно переживает за афганский народ, и напомнил, что Афганистан как независимое государство впервые было признано Советским Союзом.
"СССР был первым, кто признал Афганистан", - подчеркнул глава МИД.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.