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Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров
Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2021
Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров
Москва не злорадствует, а действительно переживает за то, что происходит в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:51
2021-08-31T11:51
в мире
сша
талибан
москва
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министерство обороны сша
сергей лавров
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва не злорадствует, а действительно переживает за то, что происходит в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Кто-то пишет, что мы злорадствуем по поводу того, что в Афганистане произошло. Ничего подобного. Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном, граничат с РФ без какого-либо визового режима", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений в штабе общественной поддержки "Единой России".Министр добавил, что Россия действительно переживает за афганский народ, и напомнил, что Афганистан как независимое государство впервые было признано Советским Союзом."СССР был первым, кто признал Афганистан", - подчеркнул глава МИД.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210831/tramp-1747917870.html
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в мире, сша, талибан, москва, единая россия, министерство обороны сша, сергей лавров, россия
11:51 31.08.2021
 
Москва переживает за происходящее в Афганистане, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва не злорадствует, а переживает за происходящее в Афганистане

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва не злорадствует, а действительно переживает за то, что происходит в Афганистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Кто-то пишет, что мы злорадствуем по поводу того, что в Афганистане произошло. Ничего подобного. Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном, граничат с РФ без какого-либо визового режима", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений в штабе общественной поддержки "Единой России".
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Министр добавил, что Россия действительно переживает за афганский народ, и напомнил, что Афганистан как независимое государство впервые было признано Советским Союзом.
"СССР был первым, кто признал Афганистан", - подчеркнул глава МИД.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В ночь на вторник Пентагон заявил о завершении вывода войск США из Афганистана и окончании 20-летней миссии. Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под полный контроль "Талибана"*. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСШАТалибанМоскваЕдиная РоссияМинистерство обороны СШАСергей ЛавровРоссия
 
 
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