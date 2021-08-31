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Лавров назвал участие в предвыборном списке "Единой России" честью
Лавров назвал участие в предвыборном списке "Единой России" честью - РИА Новости, 31.08.2021
Лавров назвал участие в предвыборном списке "Единой России" честью
Глава МИД России Сергей Лавров считает честью приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в предвыборном списке "Единой России". РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:39
2021-08-31T11:39
политика
единая россия
госдума рф
сергей лавров
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает честью приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в предвыборном списке "Единой России"."Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики", - сказал Лавров на встрече в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html
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политика, единая россия, госдума рф, сергей лавров, выборы в государственную думу, россия
11:39 31.08.2021
 
Лавров назвал участие в предвыборном списке "Единой России" честью

Глава МИД Лавров: счел за честь предложение войти в пятерку списка "Единой России"

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочей поездки в Ростовскую область
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочей поездки в Ростовскую область
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает честью приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в предвыборном списке "Единой России".
"Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики", - сказал Лавров на встрече в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 18:13
"Единая Россия" утвердила список на выборах в Госдуму
Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 10:22
"Единая Россия" опубликовала предвыборную программу
 
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