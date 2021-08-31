https://ria.ru/20210831/lavrov-1747957926.html

Лавров назвал участие в предвыборном списке "Единой России" честью

Лавров назвал участие в предвыборном списке "Единой России" честью - РИА Новости, 31.08.2021

Лавров назвал участие в предвыборном списке "Единой России" честью

Глава МИД России Сергей Лавров считает честью приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в предвыборном списке "Единой России". РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:39

2021-08-31T11:39

2021-08-31T11:39

политика

единая россия

госдума рф

сергей лавров

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает честью приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в предвыборном списке "Единой России"."Я счел за честь предложение президента войти в пятерку и помогать в этом качестве продолжать реализовывать те установки, которые содержатся в утвержденной президентом Путиным концепции внешней политики", - сказал Лавров на встрече в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210619/spisok-1737716067.html

https://ria.ru/20210827/partiya-1747464330.html

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, сергей лавров, выборы в государственную думу, россия