11:37 31.08.2021 (обновлено: 12:00 31.08.2021)
Лавров рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности
Глава МИД Лавров рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с общественностью в Волгограде
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В сентябре состоится очередной тур", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.
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"Мы предлагаем сделать предметом договора с американцами (по ограничению вооружений - ред.), а может, их будет несколько, все стратегические вооружения - как ядерные, так и неядерные, как наступательные, так и оборонительные. У американцев подход несколько иной... Я уверен, мы и они заинтересованы в том, чтобы найти общий знаменатель", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.
В Вашингтоне понимают недопустимость ядерной войны и подтверждают это заявлениями в ходе переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Понимание в Вашингтоне неприемлемости (ядерной) войны - это не только прозвучало в совместном заявлении (президентов) Путина и Байдена, да еще и подтверждается конкретными действиями на переговорном треке", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.
"С нашими американскими коллегами по итогам встречи президентов (Джо) Байдена и (Владимира) Путина в Женеве в июне месяце начали стратегический диалог, состоялось первое заседание. Оно было пристрелочным в прямом смысле. У нас даже пока не согласована база, которая ляжет в основу дальнейших конкретных переговоров по ограничению конкретных категорий вооружений", - заявил Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.