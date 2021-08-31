https://ria.ru/20210831/lavrov-1747957196.html

Лавров рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности

Лавров рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности - РИА Новости, 31.08.2021

Лавров рассказал о подготовке к консультациям с США по стратстабильности

Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:37

2021-08-31T11:37

2021-08-31T12:00

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Новый раунд консультаций с США по стратегической стабильности пройдет в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В сентябре состоится очередной тур", - сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений."Мы предлагаем сделать предметом договора с американцами (по ограничению вооружений - ред.), а может, их будет несколько, все стратегические вооружения - как ядерные, так и неядерные, как наступательные, так и оборонительные. У американцев подход несколько иной... Я уверен, мы и они заинтересованы в том, чтобы найти общий знаменатель", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.В Вашингтоне понимают недопустимость ядерной войны и подтверждают это заявлениями в ходе переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."С нашими американскими коллегами по итогам встречи президентов (Джо) Байдена и (Владимира) Путина в Женеве в июне месяце начали стратегический диалог, состоялось первое заседание. Оно было пристрелочным в прямом смысле. У нас даже пока не согласована база, которая ляжет в основу дальнейших конкретных переговоров по ограничению конкретных категорий вооружений", - заявил Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.

https://ria.ru/20210820/ushakov-1746584482.html

https://ria.ru/20210616/konsultatsii-1737288916.html

сша

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в мире, сша, россия, сергей лавров, вашингтон (город)