https://ria.ru/20210831/kultura-1748055634.html

Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России

Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России - РИА Новости, 31.08.2021

Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России

Актриса Мария Шукшина, принимая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, заявила, что Россию поразил "вирус бескультурья", и он, по ее мнению,... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:21

2021-08-31T18:21

2021-08-31T18:21

культура

михаил мишустин

вячеслав добрынин

мария шукшина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748035673_0:339:2048:1491_1920x0_80_0_0_5b5069aaf67209c8ab3e856346c41e86.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актриса Мария Шукшина, принимая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, заявила, что Россию поразил "вирус бескультурья", и он, по ее мнению, намного опаснее COVID-19.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных – артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк, Мария Шукшина и другие."Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса", - сказала Шукшина.Она отметила, что отсутствие нравственности, совести, национальных героев и морали приводит к необратимым последствиям, к деградации нации.Почетную грамоту из рук Мишустина во вторник также получил Юрий Стоянов, который ответил на слова Шукшиной."Спасибо за то, что продлили мое детство. Это вторая грамота после 4 класса за сбор металлолома. Между этими двумя грамотами большая жизнь - моя и моей страны. Не полемизируя с Марией, я бы сказал одну очень простую вещь. В моей профессии, в моем возрасте конкуренция уменьшается все время по естественным причинам, но профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей", - сказал Стоянов, получая грамоту.

https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735540270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, вячеслав добрынин, мария шукшина, россия