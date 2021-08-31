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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210831/kultura-1748055634.html
Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России
Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России - РИА Новости, 31.08.2021
Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России
Актриса Мария Шукшина, принимая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, заявила, что Россию поразил "вирус бескультурья", и он, по ее мнению,... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:21
2021-08-31T18:21
культура
михаил мишустин
вячеслав добрынин
мария шукшина
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актриса Мария Шукшина, принимая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, заявила, что Россию поразил "вирус бескультурья", и он, по ее мнению, намного опаснее COVID-19.Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных – артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк, Мария Шукшина и другие."Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса", - сказала Шукшина.Она отметила, что отсутствие нравственности, совести, национальных героев и морали приводит к необратимым последствиям, к деградации нации.Почетную грамоту из рук Мишустина во вторник также получил Юрий Стоянов, который ответил на слова Шукшиной."Спасибо за то, что продлили мое детство. Это вторая грамота после 4 класса за сбор металлолома. Между этими двумя грамотами большая жизнь - моя и моей страны. Не полемизируя с Марией, я бы сказал одну очень простую вещь. В моей профессии, в моем возрасте конкуренция уменьшается все время по естественным причинам, но профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей", - сказал Стоянов, получая грамоту.
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михаил мишустин, вячеслав добрынин, мария шукшина, россия
18:21 31.08.2021
 
Шукшина пожаловалась на "вирус бескультурья" в России

Шукшина, принимая госнаграду, возмутилась "вирусом бескультурья", который опасней COVID-19

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств.
31 августа 2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заслуженная артистка РФ Мария Шукшина на церемонии вручения государственных и правительственных наград деятелям культуры и искусств. - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актриса Мария Шукшина, принимая медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, заявила, что Россию поразил "вирус бескультурья", и он, по ее мнению, намного опаснее COVID-19.
Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные и правительственные награды деятелям культуры и искусств, среди награжденных – артисты Вячеслав Добрынин, Юрий Стоянов, Олеся Железняк, Мария Шукшина и другие.
"Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль на груди за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса", - сказала Шукшина.
Она отметила, что отсутствие нравственности, совести, национальных героев и морали приводит к необратимым последствиям, к деградации нации.
"Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооруженным взглядом видно, что идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить", - подчеркнула Шукшина.
Почетную грамоту из рук Мишустина во вторник также получил Юрий Стоянов, который ответил на слова Шукшиной.
"Спасибо за то, что продлили мое детство. Это вторая грамота после 4 класса за сбор металлолома. Между этими двумя грамотами большая жизнь - моя и моей страны. Не полемизируя с Марией, я бы сказал одну очень простую вещь. В моей профессии, в моем возрасте конкуренция уменьшается все время по естественным причинам, но профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей", - сказал Стоянов, получая грамоту.
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КультураМихаил МишустинВячеслав ДобрынинМария ШукшинаРоссия
 
 
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