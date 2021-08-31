https://ria.ru/20210831/kultura-1748005967.html
На учреждения культуры в регионах выделят еще около двух миллиардов рублей
На учреждения культуры в регионах выделят еще около двух миллиардов рублей - РИА Новости, 31.08.2021
На учреждения культуры в регионах выделят еще около двух миллиардов рублей
Власти России выделят около двух миллиардов рублей дополнительно на учреждения культуры в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:15
2021-08-31T15:15
2021-08-31T15:24
культура
михаил мишустин
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти России выделят около двух миллиардов рублей дополнительно на учреждения культуры в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Конечно, будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры в регионах, библиотеки … Правительство направит около двух миллиардов рублей", - сказал Мишустин на церемонии награждения деятелей культуры и искусств.По его словам, благодаря этому удастся улучшить условия в 30 театрах и 150 библиотеках.
https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html
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михаил мишустин, новости культуры
15:15 31.08.2021 (обновлено: 15:24 31.08.2021)
На учреждения культуры в регионах выделят еще около двух миллиардов рублей
Власти выделят еще около двух миллиардов рублей на учреждения культуры в регионах
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти России выделят около двух миллиардов рублей дополнительно на учреждения культуры в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Конечно, будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры в регионах, библиотеки … Правительство направит около двух миллиардов рублей", - сказал Мишустин на церемонии награждения деятелей культуры и искусств.
По его словам, благодаря этому удастся улучшить условия в 30 театрах и 150 библиотеках.