https://ria.ru/20210831/kultura-1748005967.html

На учреждения культуры в регионах выделят еще около двух миллиардов рублей

На учреждения культуры в регионах выделят еще около двух миллиардов рублей - РИА Новости, 31.08.2021

На учреждения культуры в регионах выделят еще около двух миллиардов рублей

Власти России выделят около двух миллиардов рублей дополнительно на учреждения культуры в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:15

2021-08-31T15:15

2021-08-31T15:24

культура

михаил мишустин

новости культуры

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти России выделят около двух миллиардов рублей дополнительно на учреждения культуры в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Конечно, будем и дальше поддерживать детские и кукольные театры в регионах, библиотеки … Правительство направит около двух миллиардов рублей", - сказал Мишустин на церемонии награждения деятелей культуры и искусств.По его словам, благодаря этому удастся улучшить условия в 30 театрах и 150 библиотеках.

https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html

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2021

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михаил мишустин, новости культуры