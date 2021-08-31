https://ria.ru/20210831/kudryavtsev-1747827259.html

Павел Кудрявцев: Финтех позволяет строить лучшую сеть отделений на рынке

Павел Кудрявцев: Финтех позволяет строить лучшую сеть отделений на рынке - РИА Новости, 31.08.2021

Павел Кудрявцев: Финтех позволяет строить лучшую сеть отделений на рынке

Классические банки перестанут существовать, всех победит финтех – такие прогнозы еще недавно давали некоторые эксперты. Сделал ли ковид банки финтехом, как... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T09:00

2021-08-31T09:00

2021-08-31T10:10

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Классические банки перестанут существовать, всех победит финтех – такие прогнозы еще недавно давали некоторые эксперты. Сделал ли ковид банки финтехом, как меняется клиентское обслуживание, и как будет выглядеть банковский офис будущего РИА Новости рассказал руководитель департамента розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.- Пандемия коронавируса поспособствовала ускорению развития удаленных сервисов. Некоторые эксперты говорят, что банки будут сокращать офисную сеть, отделения останутся только для богатых, а как у вас?- Сейчас мы модернизируем свою сеть, она должна стать еще более удобной и доступной для любого клиента, и не только состоятельного сегмента, а также максимально эффективной с точки зрения перехода продуктов "в цифру". Значительно сокращать число офисов мы не планируем. Точки будут открываться там, где они необходимы клиентам. Где-то будем переносить отделения, где-то – заниматься реновацией или объединением. К примеру, иногда клиентам не обязателен офис в центре города, а нужно пять отделений в жилых районах. Эту специфику мы оцениваем с помощью искусственного интеллекта.- То есть открытие отделений банка начинается с анализа Big Data?- Да, мы анализируем огромное количество слоев данных – от социально-демографических характеристик конкретного района, количества жителей до близости отделения к торговым центрам и остановкам транспорта. Для определения оптимального места, потенциального числа клиентов и объемов продаж в новых локациях используется свыше 5000 параметров. Обладая этой информацией, мы четко понимаем, какие продукты будут нужны в данной конкретной точке, и с каким запросом будут приходить клиенты к нам даже в пиковые часы. Такую модель мы применяем не только для построения оптимальной сети, но и определяем наилучшее расположение банкоматов и мобильных сотрудников.Сегодня такое решение применяется уже более, чем в 80 крупнейших городах России, далее мы будем его расширять на всю сеть и уже со следующего года открывать новые офисы с применением анализа Big Data. Рассчитываем, что через три-четыре года сможем модернизировать большую часть розничной сети (сейчас в ВТБ около 1400 точек продаж). Реализация проекта позволит уменьшить среднее время доступности отделений ВТБ для клиента до 15 минут.Помимо оптимального геоположения офиса, мы активно расширяем сеть технологичными точками, где клиент и сотрудник не разделены никакими барьерами, что делает общение более быстрым и комфортным. С августа прошлого года открыли 13 точек, в перспективе ближайших двух лет их будет более трехсот по стране.- Что инновационного в этом формате?- Модель офиса была реализована с большим количеством новых технологий. Это идентификация клиента при входе, создание его продуктового профиля, инновационная система работы с очередью, видеообслуживание, виртуальные помощники и многое другое. Такой формат более комфортен для наших клиентов, мы видим результат по их оценкам: сократилось время ожидания в очереди, мы обслуживаем большее число посетителей. Если раньше развитие сети отделений строилось вокруг дизайнерских решений, планировок, экспертных оценок в части количества клиентов и прочее, то сейчас в проектировании сети применяются умные технологии.- Каков, в таком случае, ваш подход к сети?- Термин "финтех" означает предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий. И сегодня наша офисная сеть – это технология, куда входят новейшие доработки в части цифровизации, клиентского обслуживания, управления, запуска продуктов для получения лучшего клиентского опыта на рынке. Я считаю, что это и есть финтех. Только подход к физической дистрибуции как к технологии позволит построить лучшую сеть отделений на рынке.– Что нового появилось в клиентском обслуживании?- Мы универсальный банк, поэтому нам стратегически важно работать с разными категориями клиентов, предлагая передовую линейку продуктов и сервисов именно там, где им удобно. Поэтому мы ищем новые форматы обслуживания, в том числе за пределами стандартного офиса. Я имею в виду каналы физического взаимодействия с клиентом.Сначала появились выездные сотрудники и курьерская доставка. Далее запустили формат "Банк на работе", в рамках которого выездные финансовые консультанты проводят презентацию и оформляют необходимые услуги на территории предприятия. На сайте клиентам стало доступно дистанционное обслуживание с помощью видеосвязи.Следующим шагом стал новый формат обслуживания в торговых центрах, а сейчас мы тестируем более, чем в 20 городах услугу "Банк рядом", когда каждый человек может назначить встречу с выездным финансовым консультантом в любом удобном для него месте: кафе, парке и так далее. На такие встречи наш сотрудник приедет с планшетом, программное обеспечение которого позволит оформить заявку на продукты банка без обращения в офис и без бумажных документов по технологии цифрового подписания.Мы видим, что во многих случаях гораздо проще нашему курьеру или выездному менеджеру доехать до клиента, чем кому-то приехать в банк. Задача, которую мы перед собой ставим, – доставить любой продукт в любую точку. Сегодня на долю перечисленных форматов обслуживания вне отделений уже приходится значимая часть банковских продаж.- Как банк развивает дистанционные каналы?- Физическая сеть была и остается проводником цифровых сервисов. Сегодня более 70% клиентов ВТБ активно их используют. К 2022 году ВТБ намерен обеспечить 100%-ную доступность своих продуктов в цифровых каналах и до 90% операций производить без бумаги. Это не только задача ВТБ, но и всего рынка в целом. Мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам сервисы и форматы обслуживания, в том числе сервисы самообслуживания. К примеру, клиенты могут снять наличные через телефон, даже не касаясь банкомата - по QR-коду. Уже в этом месяце функционал снятия наличных станет доступен по всей банкоматной сети ВТБ, состоящей из 15,5 тысяч устройств. В апреле установили полностью бесконтактный банкомат, которые позволил снимать и вносить наличные через смартфон, ни разу не коснувшись экрана АТМ. Начиная с декабря начнем ставить их в наших отделениях.Мы проводили исследования и опросы клиентов, где анализировали потребность в доступе к расширенным зонам самообслуживания, работающим 24/7. Их необходимость стала очевидной еще в начале периода пандемии и санитарных ограничений. На основе собранной информации мы увидели, что клиентам необходим доступ не только к операциям с наличными – в эти зоны могут быть выведены и другие сервисы, например, выдача карт. Увеличить трафик этих пространств можно за счет запуска партнерских программ – в частности, размещения там постаматов и пунктов выдачи маркетплейсов.Мы разработали концепцию новой зоны самообслуживания клиентов под названием Contact Light. В этой зоне клиенты смогут с помощью мобильного приложения банка управлять устройствами самообслуживания: банкоматами и картоматами. А с помощью видеосвязи смогут получить консультацию и оформить банковский продукт. Планируется, что такой формат будет работать круглосуточно. Первая пробная точка будет запущена на территории нашего офиса в этом году, а уже в следующем - этот формат может стать основой для внедрения отделений без сотрудников.- То есть работа офисов без сотрудников возможна?- Я считаю, что офисы без сотрудников возможны, сейчас те же банкоматы можно назвать мини-офисами. Но мировая практика демонстрирует, что удачные примеры запуска расширенного формата зон самообслуживания могут быть только при поддержке сотрудников банка. Наш опыт запуска зоны Contact Light говорит о том, что сеть становится технологичной и формат физического взаимодействия клиента и сотрудника не теряет своей актуальности. Сотрудник в любом случае останется в офисе – возможно только в онлайн формате.- Вы сказали, что ВТБ – универсальный банк и важно работать с разными категориями клиентов. Делаете ли вы в своей стратегии какую-то ставку по сегментам?- Совершенно верно. Наша главная цель - стать банком первого выбора для клиентов и обеспечить лидирующие позиции по качеству сервиса и удобству клиентских путей.До определенного момента ВТБ был сфокусирован на работе с более состоятельной аудиторией, но сейчас в нашей структуре выделены команды по работе с каждым сегментом – от молодежи до пенсионеров. Более того, мы начинаем работать с такими категориями, как неработающие или самозанятые. И каждый сегмент получает тот продукт, который отвечает его стилю жизни. Я считаю, что настоящего успеха достигнет тот, кто делает персональные решения для каждого человека. Потому что каждый клиент - это отдельный сегмент.Сегодня ВТБ выбирают более 14,5 миллионов человек. Это активные пользователи банковских услуг и сервисов. К концу 2025 года наша стратегическая задача удвоить их число.- Тридцать миллионов – это реально?- Это, действительно, амбициозная цель, но я бы не назвал ее невыполнимой. Фундамент для ее выполнения был заложен не вчера, и все процессы, которые были начаты, уже работают над достижением этого результата. Мы применяем переход к персонализированным коммуникациям, сформированным на основе инструментов аналитики данных и моделирования. Продолжается существенный рост доли цифровых каналов во взаимодействии с клиентом: более 50% продаж к концу 2022 года будут полностью цифровыми и не потребуют визита в отделение. Все наши продукты будут доступны клиентам в электронных каналах, более 80% сервисных операций - в дистанционные. Пользователи сами выбирают наиболее удобный для них канал взаимодействия.Важно, что мы цифровизируем не только внешние процессы, но и внутренние. Переход на 100%-ный безбумажный внутренний документооборот и максимизация доли электронного документооборота с внешними контрагентами. Построение передовой операционно-технологической платформы, которая дает конкурентные преимущества по скорости внедрения технологических решений и вывода новых сервисов на рынок. Плоды быстрых решений наши клиенты могли наблюдать в начале пандемии – онлайн ипотека, дистанционная покупка автомобиля. Мы – универсальный банк и амбиция ВТБ – быть первым выбором для клиента любого сегмента.

https://ria.ru/20210127/konferentsiya-1594821396.html

https://realty.ria.ru/20200828/vtb-1576426907.html

https://ria.ru/20210315/vtb-1601242502.html

https://ria.ru/20210720/bank-1742074955.html

https://realty.ria.ru/20210624/ipoteka-1738376107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, технологии, интервью, втб