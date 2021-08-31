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Глава СК взял на контроль дело о фотосессии девочки-подростка
Глава СК взял на контроль дело о фотосессии девочки-подростка - РИА Новости, 31.08.2021
Глава СК взял на контроль дело о фотосессии девочки-подростка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил красноярским следователям представить доклад по делу о фотосъемке несовершеннолетней, сообщается РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T06:21
2021-08-31T14:04
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ирина мирошникова
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КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил красноярским следователям представить доклад по делу о фотосъемке несовершеннолетней, сообщается на сайте СК России.Перед этим уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказала РИА Новости, что разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации о девочке-подростке, фотографии которой якобы размещают на сайтах для взрослых. Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что на зарубежных платформах продаются откровенные снимки 13-летней школьницы из Красноярска. Утверждается, что публикующий их называется ее матерью, она же общается с покупателями. Также были представлены некоторые снимки с сайта. Кроме того, сообщается, что есть более откровенные кадры.В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что ранее в производстве находилось уголовное дело о фотосъемке несовершеннолетней красноярки. После получения заключения судебной экспертизы его прекратили.
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ирина мирошникова
06:21 31.08.2021 (обновлено: 14:04 31.08.2021)
 
Глава СК взял на контроль дело о фотосессии девочки-подростка

Бастрыкин поручил доложить о ходе дела по фотосессии девочки-подростка из Красноярска

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил красноярским следователям представить доклад по делу о фотосъемке несовершеннолетней, сообщается на сайте СК России.
Перед этим уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказала РИА Новости, что разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации о девочке-подростке, фотографии которой якобы размещают на сайтах для взрослых.
Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что на зарубежных платформах продаются откровенные снимки 13-летней школьницы из Красноярска. Утверждается, что публикующий их называется ее матерью, она же общается с покупателями. Также были представлены некоторые снимки с сайта. Кроме того, сообщается, что есть более откровенные кадры.
В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что ранее в производстве находилось уголовное дело о фотосъемке несовершеннолетней красноярки. После получения заключения судебной экспертизы его прекратили.
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