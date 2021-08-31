https://ria.ru/20210831/krasnoyarsk-1747919278.html

Глава СК взял на контроль дело о фотосессии девочки-подростка

Глава СК взял на контроль дело о фотосессии девочки-подростка - РИА Новости, 31.08.2021

Глава СК взял на контроль дело о фотосессии девочки-подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил красноярским следователям представить доклад по делу о фотосъемке несовершеннолетней, сообщается РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T06:21

2021-08-31T06:21

2021-08-31T14:04

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ирина мирошникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg

КРАСНОЯРСК, 31 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил красноярским следователям представить доклад по делу о фотосъемке несовершеннолетней, сообщается на сайте СК России.Перед этим уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказала РИА Новости, что разбирается в опубликованной в Telegram-каналах информации о девочке-подростке, фотографии которой якобы размещают на сайтах для взрослых. Накануне в Telegram-каналах появилась информация о том, что на зарубежных платформах продаются откровенные снимки 13-летней школьницы из Красноярска. Утверждается, что публикующий их называется ее матерью, она же общается с покупателями. Также были представлены некоторые снимки с сайта. Кроме того, сообщается, что есть более откровенные кадры.В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что ранее в производстве находилось уголовное дело о фотосъемке несовершеннолетней красноярки. После получения заключения судебной экспертизы его прекратили.

https://ria.ru/20210830/bastrykin-1747909030.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ирина мирошникова