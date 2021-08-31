https://ria.ru/20210831/kovorking-1748064197.html
Цифровой промышленный коворкинг-центр начнет работу в Подмосковье
Цифровой промышленный коворкинг-центр начнет работу в Подмосковье - РИА Новости, 31.08.2021
Цифровой промышленный коворкинг-центр начнет работу в Подмосковье
Цифровой промышленный коворкинг-центр вскоре приступит к работе в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева. РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T19:28
2021-08-31T19:28
2021-08-31T19:28
новости подмосковья
солнечногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Цифровой промышленный коворкинг-центр вскоре приступит к работе в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.Воробьев во вторник посетил цифровой коворкинг-центр в Солнечногорске."В ИП "Есипово" г.о. Солнечногорск 15 сентября начнет работу цифровой промышленный коворкинг-центр в формате Light Industrial. Андрей Воробьев проверил готовность к открытию и обсудил с резидентами их дальнейшие бизнес-планы в МО",- говорится в сообщении.По данным пресс-службы, это первая из четырех очередей цифрового промышленного коворкинга. Пока введены 13 тысяч квадратных метров, инвестировано 500 миллионов рублей. Здесь уже смогут работать 250 жителей. Общая площадь центра составит порядка 110 тысяч квадратных метров, а суммарные вложения - около 4 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210826/plavanie-1747360739.html
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