https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748057342.html

Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран

Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран - РИА Новости, 31.08.2021

Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран

Российские вузы, чтобы вернуть студентов из закрытых по коронавирусу стран, должны подготовить списки этих студентов, по ним будет предоставлена визовая... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T18:32

2021-08-31T18:32

2021-08-31T18:40

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские вузы, чтобы вернуть студентов из закрытых по коронавирусу стран, должны подготовить списки этих студентов, по ним будет предоставлена визовая поддержка, сообщает Минобрнауки РФ.Каждому иностранному студенту, включенному в список, вузы направят инструкцию по въезду в Россию. Главное требование — наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.Администрации регионов должны будут обеспечить вакцинацию иностранных учащихся. Образовательные организации должны подготовить инфраструктуру для того, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если тест не готов или показал положительный результат).Алгоритм действует в отношении всех вузов, в том числе частных.

https://ria.ru/20210820/vaktsinatsiya-1746530017.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента