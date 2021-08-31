https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748057342.html
Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран
Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран - РИА Новости, 31.08.2021
Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран
Российские вузы, чтобы вернуть студентов из закрытых по коронавирусу стран, должны подготовить списки этих студентов, по ним будет предоставлена визовая... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:32
2021-08-31T18:32
2021-08-31T18:40
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские вузы, чтобы вернуть студентов из закрытых по коронавирусу стран, должны подготовить списки этих студентов, по ним будет предоставлена визовая поддержка, сообщает Минобрнауки РФ.Каждому иностранному студенту, включенному в список, вузы направят инструкцию по въезду в Россию. Главное требование — наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.Администрации регионов должны будут обеспечить вакцинацию иностранных учащихся. Образовательные организации должны подготовить инфраструктуру для того, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если тест не готов или показал положительный результат).Алгоритм действует в отношении всех вузов, в том числе частных.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента
18:32 31.08.2021 (обновлено: 18:40 31.08.2021)
Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран
Минобрнауки: вузы должны подать списки студентов-иностранцев из закрытых стран