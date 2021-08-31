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Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран
Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран - РИА Новости, 31.08.2021
Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран
Российские вузы, чтобы вернуть студентов из закрытых по коронавирусу стран, должны подготовить списки этих студентов, по ним будет предоставлена визовая... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T18:32
2021-08-31T18:40
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские вузы, чтобы вернуть студентов из закрытых по коронавирусу стран, должны подготовить списки этих студентов, по ним будет предоставлена визовая поддержка, сообщает Минобрнауки РФ.Каждому иностранному студенту, включенному в список, вузы направят инструкцию по въезду в Россию. Главное требование — наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.Администрации регионов должны будут обеспечить вакцинацию иностранных учащихся. Образовательные организации должны подготовить инфраструктуру для того, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если тест не готов или показал положительный результат).Алгоритм действует в отношении всех вузов, в том числе частных.
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общество, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента
18:32 31.08.2021 (обновлено: 18:40 31.08.2021)
 
Вузы обязали подготовить списки иностранных студентов из закрытых стран

Минобрнауки: вузы должны подать списки студентов-иностранцев из закрытых стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские вузы, чтобы вернуть студентов из закрытых по коронавирусу стран, должны подготовить списки этих студентов, по ним будет предоставлена визовая поддержка, сообщает Минобрнауки РФ.
​​"Алгоритм работы с учащимися из-за рубежа, утвержденный оперштабом: образовательные организации должны составить список своих иностранных студентов. По этим спискам вузы направят ходатайства на оказание визовой поддержки для учащихся в территориальные органы МВД, а Минобрнауки России — в МИД", - говорится в Telegram-канале министерства.
Каждому иностранному студенту, включенному в список, вузы направят инструкцию по въезду в Россию. Главное требование — наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
Администрации регионов должны будут обеспечить вакцинацию иностранных учащихся. Образовательные организации должны подготовить инфраструктуру для того, чтобы организовать для студента режим самоизоляции в случае необходимости (если тест не готов или показал положительный результат).
Алгоритм действует в отношении всех вузов, в том числе частных.
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