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Липецкая область
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748012483.html
Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса
Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса - РИА Новости, 31.08.2021
Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса
Первую прививку от коронавируса получили около 370 тысяч человек в Липецкой области, полностью завершили вакцинацию более 330 тысяч липчан, сообщил на прямой... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T15:32
2021-08-31T15:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Первую прививку от коронавируса получили около 370 тысяч человек в Липецкой области, полностью завершили вакцинацию более 330 тысяч липчан, сообщил на прямой линии с жителями глава области Игорь Артамонов.По его словам, власти региона контролируют ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, для заразившихся развернуты более двух тысяч коек в шести медучреждениях области, из них свободны свыше 22%. Кроме того, действуют 10 лабораторий ПЦР. В области работают 36 стационарных пунктов вакцинации, 18 мобильных прививочных пунктов, из них - восемь в торгово-развлекательных центрах, созданы 47 мобильных бригад.Артамонов напомнил, что в области продолжают действовать санитарные ограничения. Разрешено проведение массовых мероприятий при условии заполняемости площадок наполовину. Липчане могут посещать их с сертификатом или справкой о вакцинации от COVID-19. Также возможно предъявление документа о ПЦР-тестировании или справки о наличии антител."Впереди – сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо прислушиваться к мнению санитарных врачей и делать прививки", - подчеркнул Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, коронавирус в россии
15:32 31.08.2021
 

Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Первую прививку от коронавируса получили около 370 тысяч человек в Липецкой области, полностью завершили вакцинацию более 330 тысяч липчан, сообщил на прямой линии с жителями глава области Игорь Артамонов.
По его словам, власти региона контролируют ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, для заразившихся развернуты более двух тысяч коек в шести медучреждениях области, из них свободны свыше 22%. Кроме того, действуют 10 лабораторий ПЦР. В области работают 36 стационарных пунктов вакцинации, 18 мобильных прививочных пунктов, из них - восемь в торгово-развлекательных центрах, созданы 47 мобильных бригад.
Артамонов напомнил, что в области продолжают действовать санитарные ограничения. Разрешено проведение массовых мероприятий при условии заполняемости площадок наполовину. Липчане могут посещать их с сертификатом или справкой о вакцинации от COVID-19. Также возможно предъявление документа о ПЦР-тестировании или справки о наличии антител.
"Впереди – сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо прислушиваться к мнению санитарных врачей и делать прививки", - подчеркнул Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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