https://ria.ru/20210831/koronavirus-1748012483.html

Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса

Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса - РИА Новости, 31.08.2021

Более 330 тысяч жителей Липецкой области привились от коронавируса

Первую прививку от коронавируса получили около 370 тысяч человек в Липецкой области, полностью завершили вакцинацию более 330 тысяч липчан, сообщил на прямой... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T15:32

2021-08-31T15:32

2021-08-31T15:32

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Первую прививку от коронавируса получили около 370 тысяч человек в Липецкой области, полностью завершили вакцинацию более 330 тысяч липчан, сообщил на прямой линии с жителями глава области Игорь Артамонов.По его словам, власти региона контролируют ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, для заразившихся развернуты более двух тысяч коек в шести медучреждениях области, из них свободны свыше 22%. Кроме того, действуют 10 лабораторий ПЦР. В области работают 36 стационарных пунктов вакцинации, 18 мобильных прививочных пунктов, из них - восемь в торгово-развлекательных центрах, созданы 47 мобильных бригад.Артамонов напомнил, что в области продолжают действовать санитарные ограничения. Разрешено проведение массовых мероприятий при условии заполняемости площадок наполовину. Липчане могут посещать их с сертификатом или справкой о вакцинации от COVID-19. Также возможно предъявление документа о ПЦР-тестировании или справки о наличии антител."Впереди – сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо прислушиваться к мнению санитарных врачей и делать прививки", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210818/patsientka-1746238929.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, коронавирус в россии