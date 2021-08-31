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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747999740.html
В России нет южноафриканского штамма коронавируса, заявили в "Векторе"
В России нет южноафриканского штамма коронавируса, заявили в "Векторе" - РИА Новости, 31.08.2021
В России нет южноафриканского штамма коронавируса, заявили в "Векторе"
Случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса в России не выявлено, вариант "дельта" вытесняет другие мутации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T14:49
2021-08-31T14:49
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса в России не выявлено, вариант "дельта" вытесняет другие мутации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса С.1.2, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении,"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к генетической линии С.1.2, не выявлены",- говорится в сообщении.При этом вариант коронавируса "дельта" вытесняет другие генетические линии вируса, что приводит к его доминированию в глобальном масштабе и на отдельных территориях, уточнили в центре.Роспотребнадзор проводит постоянный информационный мониторинг распространения различных вариантов коронавируса в мире, а центр "Вектор" изучает актуальные мутации, в том числе рассматривается эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против них."Благодаря использованию в составе вакцины жизненно важных для вируса и высококонсервативных фрагментов S-белка коронавируса, нет оснований полагать, что набор мутаций, определяющих линию C.1.2, будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона",- пояснили в "Векторе".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:49 31.08.2021
 
В России нет южноафриканского штамма коронавируса, заявили в "Векторе"

"Вектор": случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса в России не выявили

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса в России не выявлено, вариант "дельта" вытесняет другие мутации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса С.1.2, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении,
"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к генетической линии С.1.2, не выявлены",- говорится в сообщении.
При этом вариант коронавируса "дельта" вытесняет другие генетические линии вируса, что приводит к его доминированию в глобальном масштабе и на отдельных территориях, уточнили в центре.
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Роспотребнадзор проводит постоянный информационный мониторинг распространения различных вариантов коронавируса в мире, а центр "Вектор" изучает актуальные мутации, в том числе рассматривается эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против них.
"Благодаря использованию в составе вакцины жизненно важных для вируса и высококонсервативных фрагментов S-белка коронавируса, нет оснований полагать, что набор мутаций, определяющих линию C.1.2, будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона",- пояснили в "Векторе".
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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