https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747999740.html

В России нет южноафриканского штамма коронавируса, заявили в "Векторе"

В России нет южноафриканского штамма коронавируса, заявили в "Векторе" - РИА Новости, 31.08.2021

В России нет южноафриканского штамма коронавируса, заявили в "Векторе"

Случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса в России не выявлено, вариант "дельта" вытесняет другие мутации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T14:49

2021-08-31T14:49

2021-08-31T14:49

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса в России не выявлено, вариант "дельта" вытесняет другие мутации, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что южноафриканские ученые обнаружили новый штамм коронавируса С.1.2, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении,"В Российской Федерации случаи заболевания, относящиеся к генетической линии С.1.2, не выявлены",- говорится в сообщении.При этом вариант коронавируса "дельта" вытесняет другие генетические линии вируса, что приводит к его доминированию в глобальном масштабе и на отдельных территориях, уточнили в центре.Роспотребнадзор проводит постоянный информационный мониторинг распространения различных вариантов коронавируса в мире, а центр "Вектор" изучает актуальные мутации, в том числе рассматривается эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против них."Благодаря использованию в составе вакцины жизненно важных для вируса и высококонсервативных фрагментов S-белка коронавируса, нет оснований полагать, что набор мутаций, определяющих линию C.1.2, будет оказывать влияние на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона",- пояснили в "Векторе".

https://ria.ru/20210830/simptomy-1747851150.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии