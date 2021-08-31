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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали более 550 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 550 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 550 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 555 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 305 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:52
2021-08-31T11:52
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 555 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 305 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 44 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:52 31.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали более 550 пациентов с COVID-19

Оперштаб: за сутки в Москве госпитализировали 555 пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 555 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 305 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 1 162 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 555 человек. На ИВЛ находятся 305 человек. В городе выздоровели ещё 1 914 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 446 708", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 44 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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