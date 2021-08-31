https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747956307.html

В Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 31.08.2021

В Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 1162, Подмосковье - 758, Свердловской области - 516, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T11:35

2021-08-31T11:35

2021-08-31T11:35

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

свердловская область

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 1162, Подмосковье - 758, Свердловской области - 516, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1162; 2. Московская область - 758; 3. Свердловская область - 516", - говорится в сообщении.

московская область (подмосковье)

свердловская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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