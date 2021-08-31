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В Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 31.08.2021
В Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 1162, Подмосковье - 758, Свердловской области - 516, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.08.2021
2021-08-31T11:35
2021-08-31T11:35
2021-08-31T11:35
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
свердловская область
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 1162, Подмосковье - 758, Свердловской области - 516, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1162; 2. Московская область - 758; 3. Свердловская область - 516", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), свердловская область, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки
Оперштаб: в Москве выявили 1162 случая заражения коронавирусом за сутки